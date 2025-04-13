會談逾4小時…普亭會美特使沒結果 川普：俄須快點行動

俄羅斯總統普亭(右)11日在俄國聖彼得堡，和川普總統中東特使威科夫(左)會面，討論俄烏戰爭問題。(美聯社)

俄羅斯總統普亭 11日在聖彼得堡會晤川普 總統的中東特使威科夫(Steven Witkoff)，兩人會談約四個半小時，會後克里姆林宮僅說「會談聚焦解決烏克蘭問題的各個面向」。川普同日表示，俄烏戰爭每周造成數千人死亡，「俄國 須快點行動」。

這是威科夫2月以來第三次訪俄會見普亭。克宮國際經濟特使德米崔耶夫(Kirill Dmitriev)在普、威兩人會晤後稱會談「富有成效」。克宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)稍早說，該會談預計不會產生外交突破；被問到兩人是否將討論普亭與川普日後潛在會晤，佩斯科夫稱「也許」。他也說這次會晤後普亭和川普理論上可能通話，但未透露具體時間。

川普11日在自創社群媒體真實社群發文說，俄烏戰爭毫無意義且「根本不該發生」，敦促俄國有所行動。另據路透11日引述消息人士報導，美烏官員當天在華府會商兩國礦產協議，但美方的新提案比原始版本更廣泛，會談氣氛緊繃，取得突破可能性很低。

華爾街日報12日引述俄媒塔斯社報導，威科夫這次會晤普亭前已先見過德米崔耶夫。後者如今是俄方與美國接觸的非正式中間人，他4月稍早就曾到訪華府。

路透11日則引述兩位美國官員和五位知情人士報導，德米崔耶夫訪華府時曾與威科夫共進晚餐，其後不到48小時，威科夫就在白宮與川普開會時明言，促成俄烏停火最快方式就是支持一項策略，即讓俄國取得其2022年試圖非法兼併的烏東四州。威科夫3月受訪時就曾公開提議此事。

消息人士說，川普的烏克蘭特使凱洛格則在前述會議反駁威科夫，直言基輔雖願意就爭議土地的若干條件談判，但絕不會同意單方面完全割讓這些領土給俄國。該會議結束時，川普未決定改變美方策略。

路透指出，威科夫是川普老友，在川普政府外交政策發揮核心作用且角色不斷擴大。川普回任前，威科夫就協助談成現已破局的加薩停火，後來促成美國公民佛蓋爾從俄國獲釋返美；但凱洛格傾向更直接支持基輔，與威科夫唱反調。