汽車關稅將上路 分析師：特斯拉勝利 底特律在淌血

川普總統宣布所有國外進口汽車以及部分汽車零件一律徵收25%關稅，通用汽車受到的衝擊最大。(路透)

川普 總統26日宣布所有國外進口汽車以及部分汽車零件一律徵收25%關稅 ，結果作為美國本土品牌的通用汽車(General Motors)受到的衝擊最大，股價27日下跌超過7%，福特(Ford)、斯特蘭蒂斯(Stellantis)分別下跌約3%及1%，電動車特斯拉 (Tesla)股價基本上維持平盤。CNBC新聞頻道分析，通用汽車受衝擊較大的原因在於車輛進口數量較多，尤其在墨西哥設廠更衍生關稅風險。

德意志銀行(Deutsche Bank)分析師27日在報告中說，從車輛組裝廠的地點來看，特斯拉及福特受到影響似乎最小，不過福特進口引擎方面還是有風險，至於通用汽車受到墨西哥關稅的影響則最大。

美聯社分析，白宮說汽車關稅有助於發展本土製造業，其實卻可能對仰賴全球供應鏈甚深的汽車製造商帶來財務壓力。

白宮預計汽車關稅每年可帶來1000億元稅收，不過美國汽車製造商向世界各地採購零件，4月起實施的關稅意味著廠商可能面臨成本提高、銷售下降的處境。

川普先前則說，汽車關稅將促使更多工廠在美國成立，終結「荒謬」的供應鏈，也就是汽車零件分別在美國、加拿大、墨西哥等不同地點製造。

川普27日在社群媒體表示，如果歐盟跟加拿大配合行動報復，美國將祭出「比目前計畫規模更大」的報復關稅。

CNBC報導，華爾街普遍認為，特斯拉顯然是川普汽車關稅的贏家，底特律美國汽車製造商則受挫。

財富研究機構伯恩斯坦(Bernstein)分析師羅斯卡(Daniel Roeska)27日在給客戶的報告裡比喻說：「特斯拉勝利，底特律在淌血。」他說，特斯拉是汽車關稅的「架構面明顯贏家」，市場占比有著在地化的特點，較有能力抵抗隨著關稅引發的貿易風險，相較之下，福特、通用汽車今年扣除利息與稅金的獲利恐將縮水30%，對其他車商來說則是一波獲利率重整。