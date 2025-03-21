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印度示好沒用 川普照樣宣布開徵對等關稅

編譯葉亭均、陳韻涵／綜合報導
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川普總統(右)宣布，印度也在徵收對等關稅國家之列，圖為印度總理莫迪上月訪問白宮，與川普會談。(美聯社)
川普總統(右)宣布，印度也在徵收對等關稅國家之列，圖為印度總理莫迪上月訪問白宮，與川普會談。(美聯社)

印度官員試圖透過降低貿易壁壘來安撫美國政府，但川普總統表示，美國4月2日起將對印度實施對等關稅

川普19日接受保守派媒體「布萊巴特新聞」(Breitbart News)採訪時表示，印度是「全世界關稅最高的國家之一」，「我相信他們可能會大幅調降這些關稅，但在4月2日，我們將對他們徵收與他們對我們徵收相同的關稅。」

彭博(Bloomberg)報導，川普屢次表示印度無法豁免對等關稅，但印度官員則採取樂觀論調。

印度商業部商工部長高約爾(Piyush Goyal)本月稍早訪美，稱他與川普政府官員進行一場「前瞻性的討論」，期待雙方能在秋季前達成貿易協議。 

近幾周，印度已降低對波本威士忌和高級機車的進口關稅，並同意向美國採購更多能源和武器；印度官員也在討論降低一系列其他產品的關稅，包括汽車、部分農產品和化學品等。

此外，印度寄望總理莫迪(Narendra Modi)與川普多年來的友好關係，能避免印度被多課關稅。

莫迪是川普重返白宮後首批訪美的外國領袖之一，且他在最近一次的訪談中，大幅讚揚川普。 

川普受訪時表示，他與印度的關係「非常好」，但強調他對印度的關稅政策「有意見」。

當被問到莫迪訪美期間與美國簽署的「印度-中東-歐洲經濟走廊」(India-Middle East-Europe-Economic Corridor，IMEC)協定時，川普未特別提及中國，僅表示「印度和每個人都會把他們當作盟友，我可以對其他人說同樣的話。但這是一群了不起的國家，他們正在對抗其他試圖在貿易上傷害我國」。

川普說：「我們在貿易方面，有一群強大的夥伴。」

川普重申，「我們不能讓那些合作夥伴對我們不好，坦白說，我們在很多方面與敵人相處地比與朋友還好。在某些情況下，那些對我們不那麼友善的國家，比那些原本應該友好的國家，對我們更好，比如歐盟，它在貿易上對我們很壞。」

印度 川普 關稅

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