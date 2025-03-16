川普下令攻擊葉門「青年運動」叛軍 反擊襲擊紅海航運

美軍15日對葉門什葉派激進團體「青年運動」(Houthis)叛軍發動軍事攻擊，以反擊該武裝組織襲擊紅海航運。攻擊事件造成9死9傷。圖為叛軍基地受襲擊後冒出濃煙。(美聯社)

川普 總統15日表示，他已下令美軍對葉門什葉派激進團體「青年運動」(Houthis)叛軍發動軍事攻擊，以反擊該武裝組織襲擊紅海航運。這項攻擊是川普1月上任以來，美國在中東地區的最大規模軍事行動。

川普並警告「青年運動」主要支持者伊朗 ，立即停止支持該武裝組織。他表示，若伊朗威脅美國，「美國將追究你們的全部責任，不會善罷甘休」。

美國最近加大對伊朗制裁壓力，試圖迫使伊朗與美國談判核子計畫。對「青年運動」發動攻擊的幾天前，川普曾致函伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)尋求談判伊朗核計畫，該提議12日遭哈米尼回絕。

「青年運動」控制的衛生部指稱，美國攻擊葉門薩那(Sanaa)至少造成九名平民死亡，九人受傷。「青年運動」政治局聲明指這些攻擊犯了「戰爭罪」，他們不會不回應。

美國匿名官員透露，川普已授權採取更激進手段。川普則寫道：「『青年運動』襲擊美國船隻的行為不能容忍。我們將使用強大致命武力，直到實現目標為止。」

「青年運動」2023年11月以來，已對紅海航運發動百餘次攻擊；他們聲稱這是聲援巴勒斯坦人，反對加薩 地區發生的以色列與哈瑪斯戰爭。「青年運動」在紅海航道擊沉兩艘船隻，扣押另一艘，殺死至少四名船員；全球航運大受擾亂，海運公司被迫改道南部非洲更長更昂貴的航線。

前總統拜登政府曾試圖削弱「青年運動」攻擊沿海船隻的能力，但作用相當有限。

川普政府國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)在社群媒體X平台發文寫道：「『青年運動』對美國船艦和飛機(及我們軍隊)的襲擊，絕不能容忍；他們的恩人伊朗要注意。航行自由即將恢復。」

官員表示，15日的攻擊有部分由位於紅海的杜魯門號航空母艦(Harry S. Truman)戰鬥機執行。監督美國駐中東部隊的中央司令部(Central Command)表示，15日的攻擊是對葉門大規模軍事行動的開始。