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美國陷入經濟衰退？消費者支出是觀察重點

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報復川普 加拿大安大略對輸美電力徵收25%附加費

編譯徐榆涵／即時報導
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加拿大安大略省長福特10日強硬回擊川普的關稅威脅，宣布對輸往美國各州的每兆瓦電力徵收25%的報復性附加費。(美聯社)
加拿大安大略省長福特10日強硬回擊川普的關稅威脅，宣布對輸往美國各州的每兆瓦電力徵收25%的報復性附加費。(美聯社)

美國總統川普日前延緩對加拿大和墨西哥商品徵收25%關稅，引發外界關注。對此，加拿大安大略省10日強硬回擊川普的關稅威脅，宣布對輸往美國各州的每兆瓦電力徵收25%的報復性附加費。

衛報等報導，安大略省省長福特（Doug Ford）10日發聲明說，川普總統的關稅對美國經濟而言，是一場災難，這讓美國家庭和企業的生活成本更高，稱能源附加費將一直維持到美國關稅威脅完全消失為止。

他在聲明中說，從3月10日起，任何向美國出售電力的發電廠必須在電價基礎上加收25%的附加費，即每兆瓦時（MWh）增加10加幣。大約150萬戶位於美加邊境的美國家庭，包括紐約州、密西根州和明尼蘇達州，都將受到影響。聲明指出，此舉將使這些州的企業和居民每天增加最多40萬加幣的成本。

加拿大政府此前已對價值300億美元的美國商品，實施對等關稅。受影響的產品種類從服裝、香水到柳橙汁都包含在內。此外，安大略省等多省，也已將傑克丹尼威士忌等美國酒類下架，抗議川普關稅舉措。

對此，位於安大略省隔壁的美國明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）在社群平台X發文，稱「明尼蘇達州無法承受川普這種由億萬富翁掌控的經濟模式。」他還稱該州居民是「川普貿易戰的第一批受害者」。

但負責管理包括明尼蘇達州、密西根州等15州地區電網的「中部大陸獨立系統運營商」（Midcontinent Independent System Operator ，MISO）表示，他們預計這項附加費的影響很小。去年，該運營商從加拿大進口的能源不到總供應量的1%。

川普 關稅 明尼蘇達州

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