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美烏代表抵沙國談俄烏停火 美官員：將看烏願對俄讓步多少

記者顏伶如／綜合報導
烏克蘭總統府發布的照片顯示，烏國總統澤倫斯基(左二)已飛抵沙國，與王儲沙爾曼(右二)會面。(美聯社)
烏克蘭總統府發布的照片顯示，烏國總統澤倫斯基(左二)已飛抵沙國，與王儲沙爾曼(右二)會面。(美聯社)

國務卿魯比歐10日啟程前往沙烏地阿拉伯，將與烏克蘭官員舉行會談，不具名官員透露，美方打算藉由這次會談評估，烏克蘭是否願意向俄羅斯做出實質讓步以結束俄烏戰爭。烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)已經抵達沙國，並與沙國王儲沙爾曼會面。

在沙國吉達(Jeddah)的會談將從11日開始，為期三天，國務院發言人布魯斯(Tammy Bruce)表示，魯比歐(Marco Rubio)將磋商如何「讓(川普)總統終結俄烏戰爭的目標取得進展」。

參與這次會談包括魯比歐、川普國安顧問沃茲(Mike Waltz)，以及烏克蘭總統澤倫斯基的國安顧問、外交部長和國防部長。

路透報導，兩位不具名的美國官員指出，美方計畫利用11日在沙烏地阿拉伯與烏克蘭代表團的會談，來評估烏克蘭是否願意就結束戰爭向俄羅斯做出實質讓步。

其中一位官員說，川普與澤倫斯基上個月底在白宮的會談演變成公開爭吵後，美方代表團也將觀察烏克蘭是否真願意改善與川普政府的關係。

有線電視新聞網(CNN)10日報導，川普與澤倫斯基鬧僵之後，美國宣布停止烏克蘭所有軍援，停止對烏克蘭提供情報分享。這些都是川普對基輔的施壓手段，要讓烏克蘭同意與俄羅斯達成停火協議，美國則不必答應為烏克蘭提供安全保證。

澤倫斯基已經對白宮會談的所作所為表示後悔，並說烏克蘭已經準備好參加和平協商，並與美國簽訂礦產協議。川普9日表示，這次在沙烏地阿拉伯的會談可能出現「非常重大的成果」，而美國暫停對基輔情報分享的命令已經解除。不過，川普並未承諾，就算烏克蘭簽訂礦產協議，美國是否恢復提供軍援。

川普日前也向俄羅斯施壓，稱莫斯科若持續轟炸烏克蘭，美國考慮對俄羅斯祭出新一波制裁，包括俄羅斯銀行產業在內。川普這番發言基調一改連續幾周討好俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)的論述，甚至提到美國不排除解除對俄羅斯的制裁。

烏克蘭 川普 俄羅斯

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