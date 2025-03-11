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美暫停更新烏軍F-16電戰系統 衝擊空戰防禦

編譯羅方妤／綜合報導
烏克蘭曾接收一批F-16戰機，但美國已停止提供電子作戰系統更新。(路透)
烏克蘭曾接收一批F-16戰機，但美國已停止提供電子作戰系統更新。(路透)

富比世雜誌(Forbes)披露，美方已局部暫停對烏軍F-16戰機的後勤維護。美方雖無法讓烏軍F-16停擺，但已暫停關鍵的雷達電戰系統後勤維護。

報導說，川普政府已禁止維護烏克蘭F-16機隊的電戰系統，停止提供這些電子設備軟體更新，這些設備很快會失效。

丹麥、荷蘭、挪威、比利時等歐洲國家2023年允諾提供85架F-16給烏克蘭，烏方已收到第一批18架，但已有一架疑遭自家防空飛彈連誤擊墜毀。

這些F-16戰機烏在前總統拜登政府主導下，由美國協助訓練飛行員、提供備用零件和彈藥等，還指派美國空軍小組為F-16機腹下方AN/ALQ-131電戰莢艙編寫軟體。

這個電戰莢艙是烏克蘭空軍新的關鍵戰力。俄烏開戰初期，烏克蘭空軍並未配備這類精良的空中電戰干擾裝置，使得烏克蘭戰機暴露在俄羅斯飛彈火力之下，損失慘重，至今烏克蘭損失近百架戰機，許多是在俄烏開戰初期被擊落。

烏克蘭的F-16戰機有了這些電戰干擾裝備，更有能力保護自己和僚機免受俄國防空部隊攻擊。但俄軍可通過重新編寫雷達程式，調整頻率避開干擾。

過去協助烏克蘭的美軍團隊會跟上俄羅斯步伐，不斷調整電戰莢艙頻率。如今川普政府停止這類軟體更新援助，這些電戰裝備很快會因為軟體過時而失效。

幸運的是，烏克蘭還有一些法國捐贈的幻象2000戰機，配備強力干擾器，且美國人沒有參與程式編寫。法國可能最終會將數十架幻象2000轉移給烏克蘭，約有六架已在烏克蘭執行任務。烏克蘭的幻象2000已在7日首度參戰，擊落部分來襲俄軍巡弋飛彈。

長期而言，烏克蘭手上的F-16必須改裝非美國的電戰系統。比利時1990年代曾做過類似的事，但烏克蘭恐無法承擔改裝時間和金錢。

烏克蘭 俄羅斯 川普

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