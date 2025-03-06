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如何與川普打交道？英法元首「指導」澤倫斯基修補關係

記者顏伶如／綜合報導
英國首相施凱爾(中)和法國總統馬克宏(右)頻頻指導烏克蘭總統澤倫斯基(左)並曉以大義，分析應該如何與川普總統打交道。(歐新社)
英國首相施凱爾(中)和法國總統馬克宏(右)頻頻指導烏克蘭總統澤倫斯基(左)並曉以大義，分析應該如何與川普總統打交道。(歐新社)

川普總統與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)2月28日在白宮橢圓形辦公室會晤不歡而散後，英國首相施凱爾(Keir Starmer)和法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)接下來幾天頻頻指導澤倫斯基並曉以大義，分析應該如何與川普打交道。

英國官員透露，施凱爾原本建議澤倫斯基應該返回白宮立即與川普修補關係，但提議被美、烏雙方打回票，因為兩邊都認為最好先讓緊張氣氛降溫。

英、法兩國知情官員指出，白宮橢圓形辦公室事件發生後的五天，施凱爾與馬克宏頻頻指導澤倫斯基，並說澤倫斯基必須調整面對川普的因應策略。白宮3日宣布停止所有烏克蘭軍援，讓英、法與烏克蘭元首之間的討論出現迫切感。

澤倫斯基4日與施凱爾、馬克宏磋商後終於改弦易轍，採用其他世界元首希望贏得川普支持時的手段：獻上奉承及感激，為美國在戰爭期間的援助致謝。

對於川普當面指責「不想要和平」，澤倫斯基以達成和平協議的具體措施做為回應，包括停止飛彈攻擊。澤倫斯基在社群媒體X發文指出，烏克蘭已經準備好，將在川普強而有力的領導下，達成可長可久的和平。

法國政府官員說，一個法國團隊就該聲明的措詞與烏克蘭官員密切合作，所有細節都不放過。

烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科(Oleksandr Merezhko)，澤倫斯基體認到必須改變與川普交手的方式，必須依照川普的世界觀行事。他說：「從馬基維利主義角度來看，如果不是在政治裡的獅子，像川普一樣，就必須當狐狸。」

梅列日科說，若要獲得川普支持，必須表現得彷彿在川普的保護傘底下，川普就像受到愛戴與崇敬的「教父」(Godfather)，「川普完全受不了那些自以為跟他平起平坐的人」。

不過就連跟川普相處融洽的馬克宏，討好手段是否真的奏效，仍有待觀察。

川普 澤倫斯基 烏克蘭

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