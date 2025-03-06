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加墨汽車關稅 川普給予1個月寬限期

記者陳熙文／華盛頓報導
川普總統宣布暫停課徵自加拿大和墨西哥進口的汽車關稅，推測原因可能與紅州公民喜歡開皮卡有關。（路透）
川普總統宣布暫停課徵自加拿大和墨西哥進口的汽車關稅，推測原因可能與紅州公民喜歡開皮卡有關。（路透）

川普總統5日表示，將給予自加拿大和墨西哥進口的汽車一個月的關稅寬限期，讓汽車製造商有時間將生產製造移回美國。

川普日前宣布課徵加拿大和墨西哥25%的關稅，同時加徵中國10％的關稅至20%；歷經一個月的觀察期，美國向加拿大和墨西哥徵收25%的關稅仍在4日生效。

川普5日與Stellantis、福特汽車（Ford）和通用汽車（General Motors）三大汽車製造商通話，討論關稅相關問題。

川普最後決定給予在美墨加協定（USMCA）之下的進口汽車一個月的寬限期，等於延遲向加拿大和墨西哥的汽車徵收關稅。

美國白宮5日舉行記者會，白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）表示，美國的對等關稅政策仍預計在4月2日生效，但川普給予和美墨加協定有關的汽車製造商一個月寬限期，讓他們不至於陷入經濟劣勢。

李維特指出，三大汽車製造商希望與川普通話，並對川普提出請求，川普也樂於回應他們的請求。

至於為何是一個月？李維特說，川普非常堅持對等關稅無論如何要如期生效，不給予任何豁免，才會決定以一個月為期。

李維特說，川普向汽車製造商表示，要求他們盡快動起來，開始投資美國、轉移到美國生產製造，這樣他們就不必繳納任何關稅；李維特說，這是最終的目標。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，福特公司表示將持續與政府溝通，傳達汽車產業面臨的問題。

福特公司表示，他們非常感謝川普努力支持汽車產業，並給予遵守美加墨協定的汽車公司關稅豁免；他們會持續與川普政府保持健康和坦白的對話。

川普 關稅 墨西哥

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