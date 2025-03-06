為何延美加汽車關稅？川普為支持者讓步 皮卡車業者獲喘息

川普總統宣布暫停課徵自加拿大和墨西哥進口的汽車關稅，推測原因可能與紅州公民喜歡開皮卡有關。（路透）

川普 總統對加拿大、墨西哥 進口商品實施25%關稅 ，汽車業絞盡腦汁，盼望能與華府達成協議；關稅4日生效後，白宮5日宣布多款在北美生產的車輛，尤其是皮卡車，如果業已符合2020年美墨加協定中，對原產地設下的複雜規則，那麼暫緩課關稅一個月，原因在川普鄉間支持者使用皮卡車很廣。

路透5日報導，白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)表示，任何透過美墨加協定而生產的汽車，關稅將暫緩課徵1個月，到4月2日才生效，以免它們陷入不利處境。

川普稍早與通用、福特及斯特蘭蒂斯(Stellantis)三大車廠執行長通電話，提出符合美墨加協定的車輛緩徵關稅30天的想法，換取他們擴大在美生產。

皮卡車業者、經銷商對情勢發展感到特別高興，因為他們大力仰仗川普在鄉間的共和黨基本盤。

「全球數據」(Global Data)指出，在美銷售的皮卡車，三分之一是在墨西哥與加拿大製造的。皮卡車算最典型的美國產品，也是美國汽車業的脊梁骨，占三大車廠銷售、獲利的很大部分；去年業者銷售近300萬輛美製皮卡車，占全國銷售約20%。自動車產業資訊機構Edmunds指出，皮卡車駕駛人裡，共和黨籍比民主黨人多約一倍。

暫時豁免於關稅，讓汽車業取得額外的喘息空間，經銷商目前還有庫存，車輛得暫時不漲價。

汽車廠、經銷商一直在設想，如何能避免或者吸收新課徵的關稅，還有無法可想時，要向消費者漲價多少。這些煩心的問題，其答案在各車廠之間差異很大，要看自己或供應商依靠加拿大、墨西哥生產的程度而定。

Wolfe Research機構預測，關稅將讓汽車每輛平均漲價約3000元，某些由加拿大、墨西哥進口的車款更要漲約7000元。全尺碼皮卡車平均交易價在大約6萬5000元。

密西根州本田與日產汽車經銷商塔馬若夫(Jeff Tamaroff)表示，一旦車廠開始把成本轉移給經銷商，那麼別無選擇，只能轉嫁給消費者。