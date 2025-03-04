白宮：川普下令暫停所有對烏軍援 直到澤倫斯基願談判

烏克蘭總統澤倫斯基(右)說，俄烏和平還很遙遠，川普總統(左)說，這是最糟糕的說法。圖為上周澤倫斯基前往白宮準備簽署美烏礦產協議，但後來破局。(美聯社)

白宮3日發聲明說，美國將停止對基輔的所有軍事援助，直到川普 總統確定烏克蘭 總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy)為與俄羅斯的和平談判做出真誠的努力為止。 聲明說，「總統明確表示他專注於和平。我們也需要我們的合作夥伴致力於實現這一目標。我們正暫停並檢視我們的援助，以確保其有助於解決問題。」

總統川普3日也說，他不認為美烏礦產協議破局，川普也預告他將在4日的國會演說中說明情況；對於烏克蘭總統澤倫斯基稱俄烏戰爭恐持續很長的時間，川普說，這是最糟糕的說法。川普表示，他希望看到俄烏戰爭盡快結束。

川普3日與台積電董事長暨總裁魏哲家見面，並在下午舉行記者會宣布台積電的投資計畫。對於有媒體詢問，是否認為美烏礦產協議已經破局？川普說，他不這麼認為，並指出，他預計4日於國會發表演說，到時會跟大家宣布情況。

川普認為，礦產協議對美國是有利的，美國已經援助烏克蘭3500億美元打仗，美國必須回收這些錢；川普也表示，美國需要稀土資源來支持晶片和半導體等產業。

至於澤倫斯基該做什麼來重啟協商？川普說，澤倫斯基應該對美國抱持更多感謝；川普說，美國不畏艱難地支持烏克蘭，比歐洲給予得更多。

根據美聯社報導，澤倫斯基表示，他認為俄烏戰爭距離達成和平協議非常非常遙遠，不過澤倫斯基相信，美烏關係會持續下去，並認為美國仍會持續軍援烏克蘭。

對此，川普3日在社群網路「真實社群」(Truth Social)上表示，「這是澤倫斯基最糟糕的說法，且美國不會再繼續忍受下去。」

川普認為，只要美國繼續支持烏克蘭，澤倫斯基就不想要和平；川普說，歐洲也已經承認，如果沒有美國支持，他們無法保護烏克蘭。所以稍後白宮宣布停止軍援烏克蘭，直到澤倫斯基願意達成和平協議。

針對俄國政府表示，川普的外交政策與俄國的意見一致，川普說，若想達成和平協議，必須得到俄國和烏克蘭兩邊的同意。

川普說，和平協議沒有那麼難，有可能在很短的時間內就能達成；川普說，也許有人不想要達成協議，如果有這樣的人，這個人會很快消失；川普認為，俄國和烏克蘭人民都有意達成和平協議。