澤倫斯基：準備好迅速與美國達投資安全協議

U烏克蘭總統澤倫斯基(左)20日在基輔會見川普特使凱洛格，但會面後的記者會卻應美方要求而取消。(美聯社)

美國與烏克蘭 的緊張關係在美方連續施壓下，烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）20日在社群媒體Ｘ貼文表示，烏克蘭準備好迅速且堅持不懈地努力與美國達成一項「強而有力又有用的投資與安全協議」。

川普 總統20日批澤倫斯基是未經選舉的獨裁者，甚至指澤倫斯基應該為三年前沒有阻止戰爭發生而負責；澤倫斯基則反擊川普是活在俄國的假訊息時空環境中。二人隔空叫陣，不僅升高美烏對立，歐洲國家更是緊張。

川普（右）和澤倫斯基（左）19日隔空叫陣，川普批澤倫斯基獨裁，澤倫斯基反擊川普是活在俄國的假訊息當中，但澤倫斯基20日態度放軟，表示會和美國好好協商。（美聯社）

沃茲再施壓：速談判烏關鍵礦產協議

澤倫斯基日前拒絕美方希望取得烏克蘭關鍵礦產的協議。白宮國家安全顧問沃茲（Mike Waltz）20日表示，澤倫斯基必須回到談判桌；沃茲也表示，川普總統對澤倫斯基感到困惑，烏克蘭應該對美國抱持感謝，沃茲說，汙辱（insult）川普是不能接受的。

川普總統日前表示，美國援助受到戰爭蹂躪的烏克蘭，應該獲得價值5000億美元的烏國礦產資源；但澤倫斯基馬上拒絕，認為美國對烏克蘭的援助沒有這麼多，也沒有向烏克蘭提出安全保證；澤倫斯基說，「我不能出賣我們的國家。」

白宮20日舉行記者會，沃茲表示，澤倫斯基必須回到談判桌，美烏應繼續討論協議該如何發展。沃茲表示，美國政府對納稅人有義務，川普認為這是烏克蘭前進的機會。

沃茲說，從他的角度來看，沒有什麼比美國投資烏克蘭的長期繁榮更有利於烏克蘭的未來和安全；沃茲說，這項投資的關鍵中也有安全保證。

澤倫斯基20日在基輔與川普任命的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）會面，但原定舉行的會後記者會在最後一刻取消。

澤倫斯基稱與川普特使會面「良好討論」

但澤倫斯基稍後在X貼文表示，他與凱洛格進行了「良好的討論」，澤倫斯基寫道：「對我們及整個自由世界來說，感受到美國的力量很重要。」澤倫斯基說，「我們必須且能夠確保和平穩固又持久，這樣俄羅斯永遠無法捲土重來。」

澤倫斯基說，「烏克蘭準備好與美國總統達成一項強而有力且有效的投資及安全協議。我們已提出最快、最有用的方式來達成結果。我方團隊準備好全天候工作。」

稍早，沃茲在白宮記者會上說，美方向盟友表示，不能再讓美國和美國納稅人承擔俄烏戰爭的費用，以及歐洲的防衛支出；沃茲說，是該歐洲國家挺身而出的時候了。

沃茲以鋁為例，指烏克蘭有很多的資源，不但能為烏克蘭帶來長期安全，也能夠在美國的協助下增加投資，同時讓美國回收過去對烏國的援助，但美烏之間與其進入有建設性的對話，討論如何讓協議邁進，現在反倒在媒體上聽到很多耳語。