澤倫斯基會美特使 美喊停記者會 川普再控澤：無禮對待

烏克蘭總統澤倫斯基(左)20日在基輔會見川普特使凱洛格，但會面後的記者會卻應美方要求而取消。(歐新社)

烏克蘭 總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy)20日會見美國俄烏特使凱洛格(Keith Kellogg)，談論如何結束俄烏戰爭，但原本排定的會後記者會突然應美方要求取消。另外，繼形容澤倫斯基為未經民選的獨裁者後，川普 再指控澤倫斯基上周「無禮對待」訪烏的美國財政部長貝森特(Scott Bessent)，凸顯美烏對立態勢升高。

美聯社報導，澤倫斯基20日會見凱洛格，兩人原訂於會後召開記者並分別發表評論，卻臨時改成簡單合影；拍完照之後，兩人便離開會場，凸顯美烏緊張情勢加劇。

烏克蘭總統發言人尼基佛洛夫(Sergiy Nykyforov)表示，這是因應美方提出要求所做的調整。

澤倫斯基事後在他的通訊平台「Telegram」頻道上寫道，與凱洛格的會面是一次「很好的對話，很多細節」。

澤倫斯基表示，他們討論了對烏克蘭的安全保障，以及拯救遭俄羅斯拘留的烏克蘭戰俘等議題。

他寫道：「我們能夠且必須讓和平可靠、持久，這樣俄羅斯就永遠不會再次侵略，烏克蘭已準備好與美國總統就投資和安全達成一項強大、真正有利的協議。」

另據布魯塞爾時報(The Brussels Times)報導，川普19日在總統專機「空軍一號」上告訴記者：「貝森特(12日)確實去了那裡(烏克蘭)，卻遭到相當無禮的對待。」

川普指貝森特「搭火車旅行了好幾個小時，這是一趟危險的旅程」，並聲稱「澤倫斯基正在睡覺而無法和他(貝森特)會面」。

川普還說：「他(貝森特)去那裡簽署一份文件，當他到了那裡，卻空手而返。」

「基輔獨立報」(The Kyiv Independent)報導，烏克蘭總統府公布的照片清楚顯示澤倫斯基在貝森特來訪時接見他，並指川普近日對澤倫斯基和烏克蘭發表一些錯誤及誤導的陳述。