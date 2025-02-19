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美俄高層協商停戰結束 川普反控烏克蘭先向俄開戰

記者陳熙文／華盛頓報導
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美俄兩國高層代表團18日在沙烏地阿拉伯利雅德會談，象徵兩國關係破冰，也將俄烏戰爭停戰談判列入議程。美方代表左起：中東特使威科夫、國務卿魯比歐、國安顧問沃茲；俄方代表右起：外長拉夫羅夫、普亭外交顧問鄂夏柯夫。（美聯社）
美俄兩國高層代表團18日在沙烏地阿拉伯利雅德會談，象徵兩國關係破冰，也將俄烏戰爭停戰談判列入議程。美方代表左起：中東特使威科夫、國務卿魯比歐、國安顧問沃茲；俄方代表右起：外長拉夫羅夫、普亭外交顧問鄂夏柯夫。（美聯社）

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）18日與 （Sergei Lavrov）會面，雙方同意成立高階工作小組，對結束俄烏戰爭展開協商；川普總統表示，他贊同歐洲國家未來在烏克蘭部署維和部隊，他甚至呼應克里姆林宮觀點，聲稱是烏克蘭先向俄羅斯開戰。

美俄4項議題達成共識 將組高階工作小組

俄羅斯是在2022年2月入侵烏克蘭，在川普入主白宮前，美國是烏克蘭的堅定支持者。

18日的會談，也被視為美俄關係破冰，川普總統日前才宣布已與俄國總統普亭通話了一個半小時。

不過，在美俄改善關係的同時，也引起歐洲國家的不安。美俄兩國高層會談，排除了烏克蘭和歐洲國家參與，令烏克蘭總統澤倫斯基和歐洲各國相當不滿，澤倫斯基表示，沒有烏克蘭參與的協議，烏克蘭都不會同意。

魯比歐與拉夫羅夫18日在沙烏地阿拉伯會面，雙方就4項議題達成共識，包括重新確立美俄之間的外交使團運作、成立高階工作小組討論如何結束烏克蘭衝突、在俄烏戰爭結束後，就雙邊地緣政治利益、經濟合作等議題做討論，以及雙方團隊的持續互動和參與，確保各項議題有進度。

美俄過去幾年來互相驅逐大批外交人員，魯比歐說：「我們將需要活躍且能正常運作的外交機構，以維持這些（對話及合作）管道。」

俄國傳真社（Interfax News Agency）引述俄方談判代表鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）說，會談順利進行，且雙方討論了安排川普（Donald Trump）總統與普亭（Vladimir Putin）總統會面的條件。

有線電視新聞網（CNN）報導，川普18日在佛州海湖莊園表示：「我認為我有能力結束這場戰爭，而且我覺得這場會談進展順利。但今天我聽到，『哦，我們沒被邀請。』嗯，你們已經在那裡三年了。你們應該在三年前結束它。你們根本不應該開始這場戰爭。你們本來可以達成協議。」

川普表示，烏克蘭早該與俄國達成和平協議，認為「就連不成熟（half-baked）的談判者都做得到。」

川普補充說，他「個人喜歡澤倫斯基」，但是在沒有證據的情況下稱澤倫斯基的支持率只有「4個百分點」。

國家安全顧問沃茲（Mike Waltz）表示，未來能得到最成功的結果就是永久結束俄烏戰爭，而非暫時結束戰爭；沃茲指出，談判將聚焦在領土和安全保證。

川普18日表示，雙方會談後，他對達成協議更具信心，並稱18日的會談非常順利。

●川普指歐洲國家若在烏部署部隊 美就不必派兵

歐洲八國、歐盟及北約領袖日前舉行緊急峰會，共商烏克蘭情勢和歐洲安全；法國提議未來在烏克蘭停火線的後方，駐紮「保證部隊」（reassurance force），但遭到德國、義大利、波蘭和西班牙表態拒絕。

川普表示，如果未來可以達成和平協議，歐洲國家想要部署軍隊，他絲毫不會反對，並認為，如果歐洲國家這麼做，美國就不用部署軍隊，尤其美國距離烏克蘭太遠。

俄方代表左起：普亭外交顧問鄂夏柯夫、外長拉夫羅夫。（路透）
俄方代表左起：普亭外交顧問鄂夏柯夫、外長拉夫羅夫。（路透）
美方談判代表左起：中東特使威科夫、國務卿魯比歐、國安顧問沃茲。（路透）
美方談判代表左起：中東特使威科夫、國務卿魯比歐、國安顧問沃茲。（路透）

烏克蘭 川普 澤倫斯基

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