Axios：川普連番震撼教育 掐得歐洲難喘氣

川普總統。（新華社）

川普 政府這周短短3天內一下不惜甩開烏克蘭與歐洲逕與俄國 談判停戰、一下痛批歐洲最大威脅是自身內部而非外部的俄、中，帶來的震撼、窒息與羞辱讓歐洲尚難回神。

Axios新聞網形容，無論歐洲為防範川普回鍋做了多少準備，都無法應對本周席捲整個歐陸的這場川普「讓美國再次偉大」（MAGA）風格的暴風。川普政府這周堪稱為美國最親密盟友帶來災難性衝擊。

川普12日與俄國總統普亭通話，在沒有充分知會烏克蘭及完全排除其他歐洲領袖下，拋出逕行與俄國直接展開結束俄烏戰爭的和平談判，令基輔與北約天旋地轉。

美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）上任後首次訪問北約，稱烏克蘭不應加入北約、收復失土不切實際等，猶如相關談判啟動前就先剝奪烏方籌碼，讓盟邦困惑與不安。他還要歐洲擔起自己的防衛責任，好讓美國能集中精力應對來自中國的更緊迫威脅。

在美國國內，川普宣布要課每個向美國出口貨徵關稅的國家「對等關稅」，恐衝擊價值6000億美元的歐盟銷美商品。

而11日在巴黎的全球AI峰會上，美國副總統范斯 （JD Vance）嚴厲批評歐盟對AI領域的過分監管和對安全「死抓不放」，會後也不代表美方在聯合聲明簽字。

隨後范斯於14日在慕尼黑安全會議（MSC）的談話更猶如全衝歐盟而來。在他於世界舞台的首次重要談話裡，范斯說「就歐洲而言，我最擔心的不是來自俄國、中國或任何外部的威脅，我所擔心的威脅來自歐洲內部。歐洲背棄了一些最基本、與美國共享的價值」。

接下來范斯的談話更讓與會者啞口、震驚、惱怒。他用前蘇聯時期共產黨的「政治委員」稱呼一些歐盟官員，指責他們藉打擊網路假訊息與仇恨言論名義，審查自家公民。

范斯也痛批羅馬尼亞沒收去年11月24日總統大選結果。當時羅馬尼亞總統大選首輪投票，選前民調支持率僅個位數的極右翼親俄候選人得票衝至第一，後來羅馬尼亞憲法法院以大選遭俄國干預為由，裁定投票無效必須重選。

范斯更在2月23日德國大選前夕，呼籲對方拿掉「政治防火牆」，即柏林政壇拒與德國另類選擇黨（AfD）這類極右政黨組閣的原則。他後來不但會見AfD領袖，成為有史以來與對方會面的最高層級美方官員，還冷落中間偏左的德國現任總理蕭茲（Olaf Scholz）。

Axios直言，沒有人會再誤以為川普是堅定的歐洲支持者，尤其他還曾講過「歐洲對美態度，比中國對美還糟」然而無論是威脅併吞格陵蘭抑或選沙烏地作為俄烏和談的調人，川普第二任很可能更意味跨大西洋關係日薄西山。

Axios並說，歐洲各國領袖過去一年來一直在為川普回鍋預做防範，但就如同因自家混亂而陷癱瘓的美國民主黨人一樣，歐洲人過去3天的遭遇恐已超出他們最糟的夢魘。