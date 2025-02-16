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凍戰線、割領土…美制定烏和平計畫流出 挨轟「普亭的勝利」

編譯中心／綜合15日電

川普總統與俄羅斯總統普亭上周通了一個半小時的電話，而在此之前，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)向北約盟友通報了美國新烏克蘭政策的基本方針。此外，烏克蘭新聞門戶網站strana.today則發布了一份美國為烏克蘭制定的所謂「百日和平計畫」，但該未獲官方證實。

川普政府為烏克蘭制定的和平計畫究竟是什麼？

據德國之聲報導，如果strana.today網站洩露的信息屬實，烏克蘭應在4月20日之前與俄羅斯達成停火協議，並凍結烏克蘭東部戰線。此外，所謂的「百日計畫」還要求烏克蘭軍隊完全撤出俄羅斯庫爾斯克地區，烏克蘭總統澤倫斯基也將被迫承認俄羅斯對已占領烏克蘭領土擁有主權。

在割讓領土的問題上，澤倫斯基本人迄今持否認態度。但美國防長赫塞斯上周在北約-烏克蘭聯絡小組會議上說，恢復烏克蘭2014年之前的邊界(即俄羅斯吞並克里米亞之前)是「不現實的」，只會「延長戰爭」並「造成更多苦難」。

赫塞斯表示，持久和平必須包含「強有力的安全保障」，以確保戰爭不會再次爆發。為實現這一點，將在停火後建立一支由歐洲及非歐洲國家組成的部隊，對沿烏克蘭前線建立的非軍事化緩衝區監督。但美國不會在烏克蘭部署軍隊，也未將北約作為合適的維和部隊派遣方，相反，維和任務將由北約以外的組織負責。

此外，華盛頓明確表示「強有力的安全保障」不包括讓烏克蘭加入北約。澤倫斯基則強調，烏克蘭需要長久的安全保障。

據報導，普亭與澤倫斯基的首次直接談判預計將於3月1日左右舉行。此外，川普還打算召集一個由「國際重要國家」進行調解的和平會議，以制定永久和平解決方案的細節。

許多西方和烏克蘭的安全專家對美國的烏克蘭和平計畫持批評態度，認為這意味著放棄西方此前的許多立場，令情勢朝著利於俄羅斯的方向發展。軍事專家卡洛·馬薩拉(Carlo Masala)對《圖片報》(Bild)表示：「等同於普亭將贏得這場戰爭，因為他成功地讓美國退出了衝突。」

據透露，烏克蘭和平方案的最終版本將在5月9日公布。而這一天是俄羅斯的「勝利日」，即紀念1945年蘇聯戰勝納粹德國的日子。在莫斯科，「勝利日」這天通常會舉行盛大的閱兵式，總統也會發表講話。烏克蘭和平協議若選在這一天公布，可能會被解讀為俄羅斯的勝利。

烏克蘭 俄羅斯 北約

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