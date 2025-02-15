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范斯：俄若拒和平協議 美考慮派兵入烏克蘭

編譯潘勛／綜合報導
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副總統范斯受訪表示，俄國如果不接受與烏克蘭停戰的和平協議，美國會施加更多制裁，派出美軍也是選項。（路透）
副總統范斯受訪表示，俄國如果不接受與烏克蘭停戰的和平協議，美國會施加更多制裁，派出美軍也是選項。（路透）

副總統范斯13日接受華爾街日報(WSJ)獨家專訪表示，假如俄羅斯總統普亭不願意接受和平協議，讓烏克蘭長期保有主權獨立，那麼美國不僅要對俄國實施經濟制裁，可能還會採取軍事動作；此外莫斯科若未能在談判桌上展現善意，那麼美國可能派美軍進入烏克蘭，范斯的談話遠比國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)強硬。

華爾街日報14日報導，范斯表示，美國可能採取廣泛措施，讓川普總統與普亭、烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)談判時，能有充裕的周旋餘地。

范斯表示，美國能用來對付普亭的有經濟工具，另當然有軍事工具，都能發揮影響力；美方能做的事很多，但基本上他相信，川普總統想取得有建設性的協商，與普亭、澤倫斯基都是如此。

川普對外表示，他將與普亭展開協商，結束俄烏戰爭，之後范斯便接受WSJ專訪；范斯表示自己認為談判而達成的協議，勢必讓很多人感到震驚。

范斯與澤倫斯基會談之前一天對WSJ如此表示，可謂川普政府迄今為止，對基輔當局最堅強的支持；俄國要求烏克蘭要解除武裝，另換掉當前政府。

范斯表示，川普不會對俄國條件視若無睹，反而會表示一切都攤在談判桌上，大家要協商。

川普13日表示，會讓烏克蘭參與對俄談判，那是澤倫斯基的重大要求。但川普也表示，應容許俄國重返七大工業國集團（G7)，至於烏國加入北約組織是俄國不允許的事。

范斯說，目前要談烏克蘭有多少領土會留在俄國手中，或是美國和其他西方國家能提供基輔什麼安全保障都嫌太早，這些細節需要在和平談判中討論，「有各種不同的公式，各種不同的布局，但我們在意烏克蘭擁有主權獨立」。

范斯14日在慕尼黑安全會議(Munich Security Conference)上發表談話，對歐洲盟國領袖說，他們不與民粹政黨共事，會讓言論自由、民主體制變得僵化。

值此全球動盪時刻，歐洲官員急著取得與范斯雙邊會談的機會，希望川普政府首次派高層來訪，他們能推動與美國有新層次的合作，另外美國會提供新細節，透露打算如何結束俄烏戰爭。

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