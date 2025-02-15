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范澤會 澤倫斯基：烏盼安全保障 范斯：美尋求長久和平

編譯盧炯燊／綜合報導
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副總統范斯(右三)14日在慕尼黑與烏克蘭總統澤倫斯基(左三)會談，討論如何結束俄烏戰爭，澤倫斯基要求獲得「安全保障」。(歐新社)
副總統范斯(右三)14日在慕尼黑與烏克蘭總統澤倫斯基(左三)會談，討論如何結束俄烏戰爭，澤倫斯基要求獲得「安全保障」。(歐新社)

副總統范斯14日在慕尼黑與烏克蘭總統澤倫斯基會談，討論如何結束俄烏戰爭。范斯表示美國尋求的是烏克蘭的「長久和平」，澤倫斯基則要求獲得「安全保障」。

由於早前川普總統未事先知會烏克蘭及歐洲盟友，便在與俄羅斯總統普亭通電話後宣布展開和平談判，引發歐洲及烏克蘭大為震驚，因此范斯與澤倫斯基的會晤備受關注，不過兩人談話的細節並沒有披露太多。

范斯在會談40分鐘後表示，美國「希望達成一個永久的和平，而不是幾年後在歐洲東部引發衝突的和平」。

澤倫斯基則重申「我們非常渴望和平，但我們需要真正的安全保障」。他之後在X平台貼文說，「準備好盡快朝一個真實而有保障的和平前進」，又表示川普的決心有助終結戰爭。

澤倫斯基在會談前堅持，只有他與川普會晤協商出計畫後，才同意與普亭面對面會談。

由於川普背著歐洲盟友及烏克蘭與與普亭通話，加上國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)早前在北約指出，烏克蘭要恢復2014年前的邊界不現實，烏克蘭加入北約也不現實，不能以北約的名義在烏克蘭部署維和部隊等，都使人認為是「出賣」烏克蘭，把一切「拱手讓給」俄羅斯。

川普對於如何解決俄烏戰爭一直含糊其辭，只暗示協議可能會要烏克蘭割讓俄羅斯自2014 年吞併克里米亞以來所占領的領土。

華盛頓的談判策略讓歐洲及烏克蘭均感到擔憂，基輔要求歐洲提供安全保證，特別是派遣軍隊保障和平，自然是最基本要求。

美俄元首通話所表現出逼迫烏克蘭談判的意圖，也讓基輔和歐洲擔心這種和談，最終只會損害歐洲和烏克蘭的利益。

儘管范斯在會見澤倫斯基前曾表示，華盛頓已準備好在未來談判中向俄羅斯施壓，又表示在任何談判歐洲都有一席之地，但他強調歐洲應在北約內部承擔更大責任，分擔保衛歐洲大陸的重擔。

烏克蘭 澤倫斯基 川普

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