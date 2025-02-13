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川普外交再傳捷報 白俄釋放美國公民等3名被扣人士

中央社華盛頓12日綜合外電報導
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位於捷克布拉格的自由歐洲電台/自由電台總部。(歐新社)
位於捷克布拉格的自由歐洲電台/自由電台總部。(歐新社)

美國官員12日表示，他們已成功地讓3名被白俄羅斯扣留的「人質」獲得釋放，其中包括一名美國公民，無疑是川普總統政府的一次外交勝利。

法新社報導，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）證實3人獲釋的消息，包括「一名美國公民與兩名白俄羅斯人，而這兩人其中之一任職於『自由歐洲電台/自由電台』（RFE/RL） 」，但她並未透露獲釋美國公民的身分。

根據自由歐洲電台/自由電台發布的聲明，獲釋的3人之一是庫茲涅奇克（Andrey Kuznechyk），他是自由歐洲電台/自由電台的資深記者。

影片來源：YouTube@ABC News

李威特表示，這位美國公民的獲釋，無疑是「繼昨晚佛蓋爾（Marc Fogel）返回美國之後又一次非凡的勝利」。美國教師佛蓋爾自2021年被俄羅斯扣留，透過美俄之間的換囚已於11日獲釋。

另據路透報導，白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）目前居住在立陶宛，她的首席政治幕僚維亞科卡（Franak Viacorka）表示，庫茲涅奇克已在立陶宛與家人團聚。

季哈諾夫斯卡婭於X平台發文表示，活動人士毛舒克（Alena Maushuk）也獲釋，但健康狀況不佳；她並說，3名獲釋者目前都在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）。

在3人獲釋之前，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）曾於上月表示，白俄羅斯「單方面釋放了一名無辜的美國人」，並說這個人是阿納斯塔西婭．努赫弗（Anastassia Nuhfer）；努赫弗一案先前並未公諸於世，魯比歐也沒有透露更多細節。

白俄羅斯 美國公民 立陶宛

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