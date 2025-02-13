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澤倫斯基提議和俄羅斯交換領土 克宮：不可能

編譯高詣軒／綜合報導
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烏克蘭總統澤倫斯基擬提議用交換領土方式與俄國停戰，俄國目前占領烏國20%領土，烏國僅占領俄國庫斯克州一小塊地區。俄方對此提議立即反對。圖為一名烏克蘭士兵在庫斯克巡邏。（路透）
烏克蘭總統澤倫斯基擬提議用交換領土方式與俄國停戰，俄國目前占領烏國20%領土，烏國僅占領俄國庫斯克州一小塊地區。俄方對此提議立即反對。圖為一名烏克蘭士兵在庫斯克巡邏。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基在英國衛報11日刊出的專訪說，他將提議以烏國在俄羅斯庫斯克州（Kursk）控制的領土，換取俄國歸還占據的烏國領土。

澤倫斯基自稱準備好嚴肅談判，在前述專訪說「我們將以一片領土交換另一片」。他並未言明他想換回烏國何地，僅稱烏國所有領土都重要，沒有孰輕孰重。澤倫斯基還表示，基輔若僅依賴歐洲夥伴，無法獲得足夠安全保障，「沒有美國的安全保障，不是真正的安全保障」。

俄國目前在烏東、烏南占據約兩成烏克蘭領土，面積超過11萬平方公里（約4.24萬平方哩），烏軍則在去年8月奇襲俄國庫斯克州，現仍控制約450平方公里（約173.73平方哩）俄國領土，但在俄國反攻下逐漸失守。

對澤倫斯基拋出「領土交換」，克里姆林宮發言人佩斯科夫12日直言「不可能」。他說，俄國永遠不會討論交換領土，並矢言將摧毀或驅趕在俄國境內掌控領土的烏軍。俄國外交部發言人沙卡洛娃則在Telegram回應，澤倫斯基此言意在掩蓋烏軍在庫斯克面臨的「災難」。

澤倫斯基曾拒絕割讓任何俄占區，但承諾終結俄烏戰爭的川普可能會利用對烏軍援，迫使基輔在領土做出讓步。

俄國 澤倫斯基 烏克蘭

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