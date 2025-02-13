川普先後與普亭、澤倫斯基通話 協商俄烏停戰

川普總統(左)12日表示已與俄國總統普亭(右)通了一小時電話，就停戰等議題交換意見。（路透）

川普 總統12日表示，他已與俄羅斯總統普亭 通話，雙方同意共同合作來結束俄烏戰爭；川普也表示，他預計和普亭在沙烏地阿拉伯見面，但沒有說明時間。川普也對媒體說，他認為烏克蘭加入北約（NATO）不符合現實。

美俄同意合作互訪 將在沙國會面

川普稍後也與烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）通話，他表示兩人有非常好的對話。

衛報報導，川普告訴記者他同意俄國長期主張北約不應接納烏克蘭的立場，川普表示他可以接受普亭這個看法。但川普否認他排擠烏克蘭，他甚至暗示澤倫斯基可能在戰爭結束後會輸掉選舉。

美國國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)12日在比利時布魯塞爾向北約及各國國防官員表示，烏克蘭加入北約不符現實，川普面對記者時也肯定這個說法。

川普12日上午在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他與普亭通話逾一小時，兩人討論到烏克蘭、中東、能源議題、人工智慧（AI）、美元的影響力等議題。

川普說，他與普亭回顧美俄兩國在第二次世界大戰中並肩作戰的過往，以及美俄在二戰中做出的犧牲；川普說，兩人都談到美俄兩國的優勢，以及兩國未來合作的好處。

川普指出，兩國領袖都同意必須停止俄烏戰爭的死亡；川普說，普亭甚至用「常識」（common sense）表達對此的贊同；川普說，雙方都堅信必須停止戰爭。

川普表示，他與普亭都同意要緊密地合作，其中包括互相訪問；川普說，雙方也同意讓彼此的工作團隊立即啟動協商。

川普也表示，在互相訪問之前，他預計和普亭先在沙烏地阿拉伯見面，但川普沒有說明時間點。

川普說，普亭希望真正地結束俄烏戰爭，「他（普亭）不希望戰爭結束了，結果半年以後又重啟戰火。」

川普指出，他在與普亭的通話中討論到俄烏戰爭達成停火協議（ceasefire）的可能性；川普說，俄烏戰爭不久將達成停火協議。

川普未提澤倫斯基參與談判程度

川普說，他已要求國務卿魯比歐（Marco Rubio）、中情局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）、國家安全顧問沃茲（Mike Waltz）和特使威特科夫（Steve Witkoff）來負責協商；不過，川普並未說明，烏克蘭總統澤倫斯基的參與程度。

川普說，他在與普亭結束通話後，也致電澤倫斯基，澤倫斯基也渴望和平，雙方在電話中就俄烏戰爭的相關議題做討論，不過主要還是聚焦在澤倫斯基14日與副總統范斯（JD Vance）和魯比歐的會面。