我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非裔女子點餐到一半遭「打巴掌」驅趕 保全爆走趕人嚇壞客人

台中新光三越氣爆已釀4死20傷 內部滿目瘡痍

川普先後與普亭、澤倫斯基通話 協商俄烏停戰

記者陳熙文／華盛頓報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統(左)12日表示已與俄國總統普亭(右)通了一小時電話，就停戰等議題交換意見。（路透）
川普總統(左)12日表示已與俄國總統普亭(右)通了一小時電話，就停戰等議題交換意見。（路透）

川普總統12日表示，他已與俄羅斯總統普亭通話，雙方同意共同合作來結束俄烏戰爭；川普也表示，他預計和普亭在沙烏地阿拉伯見面，但沒有說明時間。川普也對媒體說，他認為烏克蘭加入北約（NATO）不符合現實。

美俄同意合作互訪 將在沙國會面

川普稍後也與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，他表示兩人有非常好的對話。

衛報報導，川普告訴記者他同意俄國長期主張北約不應接納烏克蘭的立場，川普表示他可以接受普亭這個看法。但川普否認他排擠烏克蘭，他甚至暗示澤倫斯基可能在戰爭結束後會輸掉選舉。

美國國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)12日在比利時布魯塞爾向北約及各國國防官員表示，烏克蘭加入北約不符現實，川普面對記者時也肯定這個說法。

川普12日上午在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他與普亭通話逾一小時，兩人討論到烏克蘭、中東、能源議題、人工智慧（AI）、美元的影響力等議題。

川普說，他與普亭回顧美俄兩國在第二次世界大戰中並肩作戰的過往，以及美俄在二戰中做出的犧牲；川普說，兩人都談到美俄兩國的優勢，以及兩國未來合作的好處。

川普指出，兩國領袖都同意必須停止俄烏戰爭的死亡；川普說，普亭甚至用「常識」（common sense）表達對此的贊同；川普說，雙方都堅信必須停止戰爭。

川普表示，他與普亭都同意要緊密地合作，其中包括互相訪問；川普說，雙方也同意讓彼此的工作團隊立即啟動協商。

川普也表示，在互相訪問之前，他預計和普亭先在沙烏地阿拉伯見面，但川普沒有說明時間點。

川普說，普亭希望真正地結束俄烏戰爭，「他（普亭）不希望戰爭結束了，結果半年以後又重啟戰火。」

川普指出，他在與普亭的通話中討論到俄烏戰爭達成停火協議（ceasefire）的可能性；川普說，俄烏戰爭不久將達成停火協議。

川普未提澤倫斯基參與談判程度

川普說，他已要求國務卿魯比歐（Marco Rubio）、中情局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）、國家安全顧問沃茲（Mike Waltz）和特使威特科夫（Steve Witkoff）來負責協商；不過，川普並未說明，烏克蘭總統澤倫斯基的參與程度。

川普說，他在與普亭結束通話後，也致電澤倫斯基，澤倫斯基也渴望和平，雙方在電話中就俄烏戰爭的相關議題做討論，不過主要還是聚焦在澤倫斯基14日與副總統范斯（JD Vance）和魯比歐的會面。

歐盟對美俄元首通話也表示關切，指關於烏俄停戰的協商不能排除基輔。

川普總統（右）在與俄國總統普亭通話後，也與烏克蘭總統澤倫斯基（左）通話。（路透）
川普總統（右）在與俄國總統普亭通話後，也與烏克蘭總統澤倫斯基（左）通話。（路透）

川普 普亭 澤倫斯基

上一則

大法官薩多馬友：先賢要確保國家不走向君主制

下一則

美商業報告：中侵台風險持續增加 企業應採應變措施

延伸閱讀

川普：14日慕尼黑啟動烏克蘭和談 美副總統率團代表

川普：14日慕尼黑啟動烏克蘭和談 美副總統率團代表
麻州聯邦法官判決 聯邦雇員應接受川普優退計畫

麻州聯邦法官判決 聯邦雇員應接受川普優退計畫
川普何時宣布對等關稅？白宮：可能在周四見莫迪前

川普何時宣布對等關稅？白宮：可能在周四見莫迪前
美俄通話後 川普暗示澤倫斯基快下台了

美俄通話後 川普暗示澤倫斯基快下台了

熱門新聞

川普研擬11日簽署行政命令，要求各個聯邦機構擬定大規模裁員計畫。(路透)

川普擬下令聯邦政府配合馬斯克大規模裁員 唯4種員工能逃過一劫

2025-02-11 20:31
墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)面對川普總統關稅威脅時因應策略奏效，堅持立場但未觸怒川普。(路透)

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

2025-02-12 08:42
美國總統川普（右）上月19日就職前夕，在華府與前來參加隔天就職活動的特斯拉執行長馬斯克（左）打招呼。路透

馬斯克「沒從DOGE得好處」為何如此投入？川普也好奇

2025-02-09 11:00
美國總統川普（左）7日會晤日本首相石破茂（右）。(路透)

78歲川普行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來就想這兩個字

2025-02-09 02:30
主導聯邦政政府效率部的馬斯克10日推文，批評聯邦緊急救難署在上周繼續撥款紐約市府，提供收容無證客居住酒店(圖)的經費。(美聯社)

馬斯克轟FEMA付高級酒店5900萬安置無證客 國安部長挺裁撤

2025-02-11 05:11
川普總統對移民及海關執法局(ICE)逮捕和遣返無證客人數未如預期十分光火。圖為移民執法人員1月26日在芝加哥市逮捕無證客。(路透)

逮捕無證客人數不如預期 川普光火 將重啟移民家庭拘留中心

2025-02-09 05:39

超人氣

更多 >
劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱

劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱
6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣

6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣
加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕
墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法
南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？