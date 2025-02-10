川普對盟友也加關稅 「恐埋反美聯盟種子」

川普的關稅政策改變全球秩序，可能加速反美勢力結合。圖為德黑蘭的前美國駐伊朗大使館附近的繪畫。(歐新社)

川普 總統關稅 政策正迅速改變全球秩序，不僅與中國醞釀開打全面貿易戰，也即將以對等關稅瞄準盟友，減少外援也可能弱化美國的國際軟實力，英國金融時報(FT)專欄作家拉克曼(Gideon Rachman)警告，川普可能正在埋下「反美聯盟」的種子。

川普對中國輸美產品加徵10%關稅後，北京宣布對美國的能源出口與農業設備加徵10-15%關稅，10日生效。中國國際經濟交流中心(CCIEE)專家張燕生認為，這可能只是這個階段貿易戰的開端。

北京專家警告，川普意在迫使中國國家主席習近平快速達成協議的震撼「城下之盟」戰術，終將招致反噬，因為川普從宣布到執行關稅只有兩天，不太可能為習近平接受，中國也不想在壓力下倉促敲定協議。

川普也已宣布，將在10日宣布對美國產品課徵關稅的「所有國家」，實施對等關稅，將影響美國數十個貿易夥伴，例如日本的農產品出口可能面臨更高關稅，導致與歐盟 等關鍵貿易夥伴間的關係緊張，並引發報復。而且因為許多國家都對美國不同產品個別設定關稅稅率，將使海關必須重設「上萬種」關稅稅號，具體影響的產品範圍與關稅稅率仍待細節出爐。

這可能迫使各國競相向川普示好或協商，以避免關稅戰開打，一如加拿大和墨西哥對川普讓步後，免於2月1日起遭全面課徵25%關稅命運的前例，印度和歐盟都已傳出有意調降關稅。

這些關稅威脅已促使企業忙於調整供應鏈，並且因為不確定性而暫緩投資計畫，高盛已預期貿易壁壘將衝擊歐亞企業獲利。

關USAID 衝擊美人脈網

同時，川普還大規模凍結聯邦支出，包括國際開發署(USAID)，正撼動開發中國家的教育與醫療保健等產業，並且衝擊美國多年來所建立的人脈網與外援信任。

拉克曼警告，川普這回「先祭出關稅再問問題」的戰略，短期後果不明顯，但造成嚴重的長久衝擊，因為可能促使遭受美國威脅的國家另外結盟，先從非正式合作開始，但若關稅戰拉長，對抗美國立場將更加強硬，讓西方團結崩毀，為中國和俄羅斯送上大禮。

川普總統9日在「空軍一號」總統專機上表示10日宣布關稅措施。圖為川普第一任出席2018年G7峰會，被盟國領袖包圍，質疑川普政策。(路透)

拉克曼指出，美國前總統拜登原本已和歐盟統一陣線，要對中國「脫險」，如今川普強大威脅可能促使歐盟回頭和中國攜手，目前歐中合作的重大阻礙為北京幫助俄羅斯入侵烏克蘭，但若川普快速主導俄烏終戰，將掃除路障。川普對墨西哥和巴拿馬的威脅，也可能讓中國嗅到在拉丁美洲擴張影響力的機會。