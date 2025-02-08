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川普會見首相石破茂 日允對美投資增至1兆美元

編譯湯淑君／綜合外電
美國總統川普（右）7日在白宮與日本首相石破茂會面。（美聯社）
美國總統川普（右）7日在白宮與日本首相石破茂會面。（美聯社）

美日高峰會7日相談甚歡，美國總統川普表達希望消弭對日本貿易逆差，並敦促日本投資美國的能源與技術，日本首相石破茂承諾把對美投資總額提高到1兆美元，包括汽車巨頭赴美設廠，以及擴大採購能源和科技產品。

美日領袖會談在貿易緊張升溫之際登場，川普在這場會談中也宣布，將對多國課徵「對等關稅」，日本是否在名單上，目前不得而知。石破茂此次訪美，就是為了強化與美國的經濟與防禦合作，避免日本成為川普2.0關稅箭靶的意圖不言而喻。觀察家認為，石破茂似已達成贏得川普善意的目的。

在首次與石破茂晤談中，川普強調對貿易失衡的關切。他說：「就逆差而論，我希望其他國家也與美國平等。」川普呼籲東京削減685億美元的對美貿易順差，並樂觀預期很快就能達成，因為石破茂已承諾將日本在美國投資總額提高到1兆美元，並把美國生產的液化天然氣（LNG）、生物乙醇和氨加入採購清單。

川普在記者會上也表示，日方有意投資阿拉斯加價值440億美元的天然氣管線。不過，日本某官員私下向路透表示，對這項投資計畫是否可行仍存疑。

為贏得川普好感，日本也尋求敲定新的投資協議。石破茂表示，豐田執行長向他透露將宣布進一步投資美國的計畫，五十鈴汽車也醞釀在美國建廠並創造就業機會。他也同意擴大進口美國LNG，並在關鍵礦物供應鏈分散化方面與川普合作。

至於日本製鐵收購美國鋼鐵案，此交易已遭美國前總統拜登擋下，川普也不贊成，但表示日本製鐵正考慮「以投資取代收購」，若是如此他會同意。

美日另在聯合聲明表示，兩位領袖強調維持台海和平穩定的重要，並鼓勵和平解決兩岸問題、反對以武力或脅迫片面改變現狀的任何企圖。該聲明也表達，支持台灣有意義地參與國際組織。

川普 日本 投資

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