魯比歐控南非反美議程 拒赴G20外長會 將錯失會面王毅

國務卿魯比歐說，由於南非推動反美議程，美國將不出席今年在南非舉行的G20外長會議。圖為南非總統拉瑪佛沙舉行G20簡報。(路透)

南非 將於2月20日至21日在約翰尼斯堡(Johannesburg)主辦20國集團(G20)外長會議，但美國國務卿魯比歐 (Marco Rubio)帶頭杯葛，不會出席今次會議。

魯比歐5日在X平台帖文，指責「南非正在做非常糟糕的事情」，因此不出席以作為抵制。他又說「我的職責是推進美國的國家利益，而不是浪費納稅人金錢，又或縱容反美主義」。

魯比歐指責南非政府的「徵用法案」沒收私人土地，還利用G20宣傳「 多元、平等、包容」(DEI)項目及氣候變化議題，這些說法跟總統川普 2月2日抨擊南非政府完全一致。

南非外交部在回應魯比歐不出席會議時指出，「不存在任意剝奪土地/私人財產的情況」。

外界關注到，魯比歐今次缺席，或會錯失與中國外長王毅、俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)面對面商討的機會。

在魯比歐的聲明發出後，也即時引發了川普政府批評者的抨擊。

前總統拜登任內的白宮副新聞秘書貝茨(Andrew Bates)也在X平台貼文，指責「這種示弱行為損害了我們的國家安全及經濟，同時讓中國得益」，「如果你不在談判桌上，你就會成為菜單上的菜」。

至於川普指責南非利用「徵用法案」沒收私人土地外，也認為氣候變遷是偽命題，更威脅削減對G20的經費。南非總統拉馬佛沙(Cyril Ramaphosa)其後駁斥了川普的說法，指法案是土地改革政策一部分。

他表示，該法律並非沒收工具，而是憲法規定的法律程序的一部分，旨在確保公平公正地讓公眾獲得土地。

土地議題在南非是個敏感問題，目前南非黑人占總人口的80%以上，但僅擁有4%的私有農田。而主要來自英國和荷蘭移民後裔的白人，雖僅占總人口的7%，卻擁有約75%的土地。因此該法案目的是作出改善。

外界也注意到，在南非出生的馬斯克也大力抨擊該法案。