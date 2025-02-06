兩黨都不挺接管加薩 議員批川普：精神錯亂、失心瘋

巴勒斯坦裔的眾議員特萊布表示，巴勒斯坦人哪裡都不去，她批評川普總統要巴人遷出加薩是種族清洗。（美聯社）

川普 總統4日說美國將「接管加薩 」，當晚即引發兩黨國會議員批評及關切，共和黨 聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)稱此提議「問題叢生」；一些共和黨人對川普的加薩提案感到混亂及懷疑，認為「我們的票是投給美國優先」，但也有人支持川普「大膽、果斷」的想法。

CNBC 5日報導，葛理漢表示，他認為自己選區選民對美國派兵接管加薩，不會感到興奮，「我們要看看阿拉伯世界怎麼說，但大家都知道，那麼做就會引發很多層次的問題」。

民主黨巴勒斯坦裔聯邦眾議員特萊布(Rashida Tlaib)說，巴勒斯坦人哪裡都不會去，這個總統大放厥詞是因為國會內部跨黨派勢力支持資助種族滅絕與種族清洗；支持兩國方案的同僚該出來發聲了。

民主黨聯邦參議員凱恩(Tim Kaine)抨擊川普提議為「精神錯亂」、「失心瘋」，美軍出現在加薩會「吸引一堆麻煩」，參院外交委員會成員不分黨派，願意支持的不多。

共和黨聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)表示，美國接管加薩顯然不會發生，他不明白這有什麼道理，即便對以色列也一樣；假如以國現在要求美國介入，提供一些援助，確保巴勒斯坦哈瑪斯(Hamas)組織永遠無法在當地如往日以一樣為所欲為，那麼他會贊成；但美國接管當地似乎有點勉強。

雖然國會共和黨人對川普提議意見分歧，但眾院議長強生讚美川普的計畫是「大膽、果斷的舉動，想確保該區域的和平」，他6日與內唐亞胡於國會會面時會討論此事，「我們會支持總統的提議」。

一些眾院共和黨人也發聲支持川普談話。共和黨聯邦眾議員梅絲(Nancy Mace)與哈德森(Richard Hudson)兩位眾院共和黨「以色列黨團」(Israel Caucus)成員表示支持川普提案。哈德森在社媒X平台貼文表示，川普就確保歷史性、持續和平絕不會束手，梅絲則在自己貼文說，「讓我們把加薩轉變成海湖莊園(川普佛州私人宅邸)」。