我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府空難67死 NTSB證實：黑鷹飛太高超過200英尺限制釀禍

川普：應將重罪犯流放到國外監獄 省錢又嚇人

川普：美將接管加薩並重建 不排除派駐美軍

記者陳熙文／華盛頓報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統（右）4日在白宮與以色列總理內唐亞胡（左）會談，結束中東戰爭是川普在競選時的重要政策之一。（歐新社）
川普總統（右）4日在白宮與以色列總理內唐亞胡（左）會談，結束中東戰爭是川普在競選時的重要政策之一。（歐新社）

川普總統川普4日表示，美國將控制並接管加薩走廊（Gaza Strip）；川普指出，他預期美國可以長期擁有加薩，並重建加薩、創造就業機會，川普也計畫重新安置在加薩的巴勒斯坦居民。

川普4日下午與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）會面，並在會後共同舉行記者會。

以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）上月15日就加薩走廊停火達成協議；停火協議擬分三階段實施，外界預期川普與內唐亞胡於4日會面中針對停火協議的未來做討論。

川普總統（右）4日在白宫會見首位外賓以色列總理內唐亞胡（左），川普在會後記者會上...
川普總統（右）4日在白宫會見首位外賓以色列總理內唐亞胡（左），川普在會後記者會上說，美國會接管加薩，美國也不排除派兵去加薩。（美聯社）

川普在記者會中表示，加薩不該再由同樣一群人來重建和居住，並認為他們在加薩的生活很痛苦，180萬名巴勒斯坦居民應該住到其他地方；川普指出，有許多鄰近國家願意伸出援手，未來可以由鄰近富有的國家出資，建立數目不等的安置地。

川普曾表示，加薩應該清空進行重建，當地的巴勒斯坦人應該被安置到埃及和約旦。

川普認為，巴勒斯坦人想要返回加薩，是因為他們別無選擇；川普並指出，加薩現況就像爆破現場，巴勒斯坦居民應該住到宜居、安全的地方，享受生活及和平，而不是回到加薩。

川普進一步指出，美國將接管（take over）加薩走廊，重新整頓加薩。他在記者會上也說，美國不排除派兵到加薩，他也可能訪問加薩。

川普說，美國將接管加薩，不但將負責任地清理該地區，並創造加薩的經濟發展，以提供無限的工作機會和住家。

川普說，若是讓巴勒斯坦居民回到加薩，過去100年來的歷史只會重演；川普表示，他希望加薩停火將是新的和平起點。

面對記者詢問美國是否要長期擁有加薩，川普說，他確實預見美國長期擁有加薩，並認為這樣甚至有可能穩定整個中東地區的情勢。

川普指出，這並非輕易的決定，所有人聽過他想法的人都表達支持；川普說，他已研究數月，並從各種角度思考，川普認為美國擁有加薩，可以創造很多工作機會，「如果美國的能夠協助提供中東穩定與和平，我們就會這麼做。」

對此，內唐亞胡並未表達反對；內唐亞胡指出，以色列的目標之一就是讓加薩永遠不再威脅以色列，川普則把這項目標設得更高，內唐亞胡表示，這個想法值得關注，並認為，這有可能改變歷史。

內唐亞胡在川普面前恭維不少川普在兩星期內達成的成就，他說，「川普為加薩看到不同的未來。」

加薩 川普 巴勒斯坦

上一則

中對美加徵關稅反擊 川習熱線暫停 川普：我不急

下一則

雅各布斯獲提名回鍋NOAA署長 當年氣象政治化挨轟

延伸閱讀

「動物不配住美國」 川普：應將重罪犯流放到國外監獄 省錢又嚇人

「動物不配住美國」 川普：應將重罪犯流放到國外監獄 省錢又嚇人
Fed兩官員：應對川普新政 Fed不必急於行動

Fed兩官員：應對川普新政 Fed不必急於行動
川普：美國應接管加薩走廊 創造經濟發展

川普：美國應接管加薩走廊 創造經濟發展
川普提議美國「接管」加薩走廊 當地巴人遷置鄰國

川普提議美國「接管」加薩走廊 當地巴人遷置鄰國

熱門新聞

（路透）

DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據

2025-01-29 09:56
美國國務卿魯比歐。（路透）

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

2025-02-01 11:20
川普總統下令對索馬利亞一名資深ISIS攻擊策畫者及其招募和指揮的恐怖分子進行精準軍事空襲。(路透)

川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」

2025-02-01 13:49
美國財政部。路透

馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命

2025-01-31 08:53
總統川普。（歐新社）

返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍

2025-01-31 07:20
川普總統上任來執行連串行政命令，內容很多是來自選前競選時的保守派智庫傳統基金會「2025計畫」。(美聯社)

白宮：200萬聯邦雇員若自願離職 可領8個月薪

2025-01-29 01:28

超人氣

更多 >
大S驟逝病源是黑范？未戴口罩聚餐 社群灌爆偷關留言

大S驟逝病源是黑范？未戴口罩聚餐 社群灌爆偷關留言
25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到

25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到
某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停

某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停
太無良 大S病重「痛苦模樣」遭偷拍外流

太無良 大S病重「痛苦模樣」遭偷拍外流
一個好習慣能降低中風機率 但全美只有三分之一人做到

一個好習慣能降低中風機率 但全美只有三分之一人做到