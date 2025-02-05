川普：美將接管加薩並重建 不排除派駐美軍

川普總統（右）4日在白宮與以色列總理內唐亞胡（左）會談，結束中東戰爭是川普在競選時的重要政策之一。（歐新社）

川普 總統川普4日表示，美國將控制並接管加薩 走廊（Gaza Strip）；川普指出，他預期美國可以長期擁有加薩，並重建加薩、創造就業機會，川普也計畫重新安置在加薩的巴勒斯坦 居民。

川普4日下午與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）會面，並在會後共同舉行記者會。

以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）上月15日就加薩走廊停火達成協議；停火協議擬分三階段實施，外界預期川普與內唐亞胡於4日會面中針對停火協議的未來做討論。

川普總統（右）4日在白宫會見首位外賓以色列總理內唐亞胡（左），川普在會後記者會上說，美國會接管加薩，美國也不排除派兵去加薩。（美聯社）

川普在記者會中表示，加薩不該再由同樣一群人來重建和居住，並認為他們在加薩的生活很痛苦，180萬名巴勒斯坦居民應該住到其他地方；川普指出，有許多鄰近國家願意伸出援手，未來可以由鄰近富有的國家出資，建立數目不等的安置地。

川普曾表示，加薩應該清空進行重建，當地的巴勒斯坦人應該被安置到埃及和約旦。

川普認為，巴勒斯坦人想要返回加薩，是因為他們別無選擇；川普並指出，加薩現況就像爆破現場，巴勒斯坦居民應該住到宜居、安全的地方，享受生活及和平，而不是回到加薩。

川普進一步指出，美國將接管（take over）加薩走廊，重新整頓加薩。他在記者會上也說，美國不排除派兵到加薩，他也可能訪問加薩。

川普說，美國將接管加薩，不但將負責任地清理該地區，並創造加薩的經濟發展，以提供無限的工作機會和住家。

川普說，若是讓巴勒斯坦居民回到加薩，過去100年來的歷史只會重演；川普表示，他希望加薩停火將是新的和平起點。

面對記者詢問美國是否要長期擁有加薩，川普說，他確實預見美國長期擁有加薩，並認為這樣甚至有可能穩定整個中東地區的情勢。

川普指出，這並非輕易的決定，所有人聽過他想法的人都表達支持；川普說，他已研究數月，並從各種角度思考，川普認為美國擁有加薩，可以創造很多工作機會，「如果美國的能夠協助提供中東穩定與和平，我們就會這麼做。」

對此，內唐亞胡並未表達反對；內唐亞胡指出，以色列的目標之一就是讓加薩永遠不再威脅以色列，川普則把這項目標設得更高，內唐亞胡表示，這個想法值得關注，並認為，這有可能改變歷史。

內唐亞胡在川普面前恭維不少川普在兩星期內達成的成就，他說，「川普為加薩看到不同的未來。」