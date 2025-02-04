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史無前例…薩爾瓦多同意接手被美國驅逐罪犯 不分國籍

編譯盧思綸／即時報導
美國國務卿魯比歐（右）3日會晤薩爾瓦多總統布格磊（左）。（美聯社）
美國國務卿魯比歐（右）3日會晤薩爾瓦多總統布格磊（左）。（美聯社）

路透報導，美國國務卿魯比歐3日表示，美國與薩爾瓦多達成一項國際上史無前例的「驅逐協議」，薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）提議且同意接收關押所有來自美國的被驅逐者，不分美國公民、合法居民或任何國籍人士，包括暴力犯罪囚犯。

國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）在聲明中表示，薩爾瓦多將接收所有非法滯留美國的薩爾瓦多籍MS-13黑幫分子，且承諾接手和關押被逐出美國的任何國籍危險罪犯，包含美國公民和合法居民。

布魯斯還說，此次美薩會議「極為成功」，「將使兩國變得更強大、更安全、更繁榮」。

每日郵報描述，魯比歐此次出訪薩爾瓦多，施壓友好政府配合川普政府大規模打擊移民行動。

事實上，薩爾瓦多2023年才啟用「恐怖分子監禁中心」，全區共8棟建築物，最多能收容4萬名囚犯，專門對付窮凶惡極的幫派成員，號稱「世界最恐怖監獄」。

日本TBS電視台曾特地到當地採訪，揭露監獄內「全員都是殺人犯」，進餐全靠徒手抓，以免餐具淪械鬥工具，而且內部採取戰場級最高警戒，看守的警察和士兵都必須遮住臉部隱藏身分，否則以後可能會被受刑人鎖定報復。

美國公民 監獄 魯比歐

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