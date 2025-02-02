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川普徵收關稅 切斷美墨聯繫 扭轉一體化進程

編譯盧炯燊／綜合報導
墨西哥供應美國約一半新鮮水果和蔬菜，但墨西哥也是美國農產品的最大市場，去年出口總額達300億元。圖為墨西哥酪梨園的果農採摘酪梨。(歐新社)
墨西哥供應美國約一半新鮮水果和蔬菜，但墨西哥也是美國農產品的最大市場，去年出口總額達300億元。圖為墨西哥酪梨園的果農採摘酪梨。(歐新社)

川普總統1日簽署行政令，對進口自墨西哥的商品徵收25%關稅，被視為將會扭轉美、墨兩國數十年來一體化的進程。

經過30多年的自由貿易，美墨之間的關係不斷加深。大多數商界企業表示，兩國的聯繫比大多數美國人所認識到的還要深厚。在全球所有主要經濟夥伴裡，美國與墨西哥是融合度最高的國家之一，雙方透過商業、貿易、旅遊、家庭關係、匯款和文化緊密聯繫在一起。

儘管這種親密關係有時會引起一些人不滿，但川普徵收關稅將會切斷這種聯繫。

墨西哥對美國的巨大貿易依賴，可以追溯到上世紀60年代，美國製造商為了應對不斷上升的勞動力成本，紛紛到這個南鄰國家設廠。1994年北美自由貿易協定生效後，美國從中得到不少好處，尤其促進了貿易及經濟活動。

美國消費者一直依賴外國產品，但從墨西哥進口與從中國進口商品，影響截然不同。

原因在於北美三國之間有許多相互連結的綜合供應鏈，由汽車、電子產品乃至服裝等商品，在美國、加拿大及墨西哥之間來回貿易，從原料變成零件再變成產品。

史坦普全球經濟學者表示，美國從加、墨進口的商品中，超過18%的價值是在美國創造，然後才運往這兩個國家。這個比率遠高於其他國家，顯示三國的經濟融合程度非常緊密。

就以能源來看，美國幾乎所有天然氣來自加拿大，加拿大也是美國電力的主要供應國，而墨西哥約70%的天然氣依賴美國。美國每天也從加、墨進口數以百萬桶原油。

糧食生產也緊密結合，墨西哥供應美國約一半新鮮水果和蔬菜，但墨西哥也是美國農產品的最大市場，去年美國出口總額達300億元。

協助企業制定供應鏈決策諮詢機構Desteia的創始人索羅扎諾(Diego Solórzano)指出，一般人們認為邊境就是「牆和非法越境」，但實際上是地球上最強大的經濟走廊，去年美墨跨境運輸的貨物價值約為8000億元，與世界20個最大經濟體相差無幾。

經濟學者警告，川普對加墨徵收關稅不僅使物價飆升刺激通膨，最終北美經濟一體化也告終。

墨西哥 川普 加拿大

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