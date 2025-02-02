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川普稱「絕對」會再加關稅 歐盟已準備好報復措施

編譯廖振堯／綜合報導
川普上月31日晚間宣布「絕對」要向歐盟商品再加徵關稅，關稅戰恐又一觸即發。(路透)
川普上月31日晚間宣布「絕對」要向歐盟商品再加徵關稅，關稅戰恐又一觸即發。(路透)

川普總統第一任期向歐盟、加拿大和墨西哥進口的鋼鐵加徵25%關稅、鋁加徵10%關稅，引發與歐盟的貿易戰，歐盟以加徵威士忌、摩托車、牛仔褲等美國商品予以回擊。而川普對歐盟的怨言絲毫不減，1月31日晚間宣布「絕對」要向歐盟商品再加徵關稅，關稅戰恐又一觸即發。

政治新聞網站Politico的歐洲版報導，近幾個月來川普一直威脅要與歐盟發動貿易戰，去年12月就曾發文稱除非歐盟購買更多美國石油和天然氣，否則將「全面徵收關稅！」

川普1月31日在橢圓形辦公室面對記者提問時回應，「我要對歐盟徵收關稅嗎？你想聽真實的答案還是應該給一個政治性答覆？絕對，絕對的…歐盟對我們太糟糕了」，重申了他經常表達的不滿。川普沒有透露具體關稅金額或針對哪些商品，但表示他計畫「採取實質行動」。

歐盟高層認真看待川普威脅，並思考如何做出最佳回應。美國總統就職典禮僅兩天後，歐盟貿易事務首席官員塞夫喬維奇(Maroｓ Ｓefcovic)便向Politico透露，歐盟「準備好與美國夥伴接觸」。歐盟執委會(the European Commission)表示，如果川普這次又加徵關稅，歐盟準備再次採取報復措施。

據人口普查局(Census Bureau)數據，歐盟的第二大貿易夥伴便是美國，2023年向美國出口了價值5763億元的商品，占其總出口額的近20%。

川普總統第一任期向歐盟、加拿大和墨西哥進口的鋼鐵加徵25%關稅、鋁加徵10%關稅...
川普總統第一任期向歐盟、加拿大和墨西哥進口的鋼鐵加徵25%關稅、鋁加徵10%關稅，引發與歐盟的貿易戰，歐盟以加徵威士忌、摩托車、牛仔褲等美國商品予以回擊。圖為巴黎一酒莊。(美聯社)

川普多次以關稅威脅來達到目的，毫不猶豫地引發貿易戰，如他認為墨西哥、加拿大應負起非法移民、芬太尼流入、貿易逆差等責任，因此宣布對兩國徵收25%關稅。中國同樣因巨額貿易逆差而被徵收10%關稅，而川普第一任期的相同舉措導致中國政府採取報復措施，給美國農民帶來了嚴重損失。

哥倫比亞26日拒絕接受移民遣返航班後，川普立即宣布加徵25%關稅、一周內提高到50%，迫使哥倫比亞政府同意川普條件，他隨即撤銷了命令。白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)稱，這些事件向世界表明「美國再次受到尊重」。

歐盟 關稅 川普

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