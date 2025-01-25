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「烏克蘭危機本來可避免」 普亭做好接觸川普準備

編譯周辰陽／綜合報導
俄羅斯總統普亭說，他已準備好和川普會面。(路透)
俄羅斯總統普亭說，他已準備好和川普會面。(路透)

俄羅斯總統普亭24日回應了川普總統的說法，即如果川普在2022年入主白宮，烏克蘭衝突本可以避免。

普亭在接受俄羅斯國家電視台採訪時稱讚川普是一個「聰明而務實的人」，專注於美國利益。普亭表示：「我們與現任美國總統一直保持著務實、務實且信任的關係。」普亭還說，「我不能不同意他的觀點，如果他當了總統，如果他們沒有在2020年竊取他的勝利，2022年烏克蘭出現的危機本來是可以避免的。」

俄羅斯官媒24日報導，稱普亭已做好與川普接觸的準備，莫斯科正在等待美方釋出信號。

根據RT與衛星通訊社的報導，有記者當天詢問克里姆林宮發言人佩斯科夫，俄美兩國總統是否可能在本周末進行期待已久的通話時，佩斯科夫既沒有證實，也沒有否認這種可能性。他說，「大家聽著，普亭已經準備好了，我們正在等待信號。每個人都準備好了」。

佩斯科夫接著告訴記者，「很難進行毫無根據的猜測，如果有什麼事情發生，我們就會通知你們」。

RT報導，川普23日表示，他已經準備好會晤普亭，討論烏克蘭衝突，並指「據我所知，普亭希望見到我」，還稱「我們每天不見面，士兵就正在戰場上陣亡」。

普亭 川普 烏克蘭

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