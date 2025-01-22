中、俄、伊朗、北韓結成「邪惡聯盟」 川普外交新挑戰

川普總統。（美聯社）

川普總統在第一任期以獨有的外交風格，與華府敵對的俄羅斯 和北韓公開交好，同時又向中國和伊朗 施加壓力。如今，他在第二任期將面臨敵對勢力更加團結的挑戰。

路透報導，20日走馬上任的川普矢言要終結俄羅斯在烏克蘭 的戰爭、遏止伊朗核計畫，並在強化美國軍力的同時對抗中國。

不過，自俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，這些國家的關係變得更加緊密。在過去幾年間，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）建立了「無上限夥伴關係」，北京向俄國提供持續攻打烏克蘭所需的經濟支持。

川普20日宣誓就任美國總統後，普亭和習近平也在長時間通話中，提出進一步深化戰略夥伴關係。

俄羅斯去年6月與北韓簽署戰略協議，本月17日則與伊朗簽署全面戰略夥伴條約。

前總統拜登的美國駐中國大使近日將這四個美國敵對國家稱為「邪惡聯盟」，分析人士說，這四大勢力結盟恐進一步削弱美國和其夥伴的影響力。

華府智庫亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）副主任羅素（Daniel Russel）說：「川普既希望『與俄羅斯和睦相處』，又試圖在貿易上擠壓中國，而他面臨的困境是，莫斯科與北京的夥伴關係限制了俄羅斯與華府接觸的意願，也使美國對中國施壓效果有限。」

俄羅斯之所以能夠承受西方嚴厲制裁，很大程度上要歸功於中國大量購買俄國石油，以及拜登政府稱北京向莫斯科供應的軍民兩用物品，支撐了俄羅斯的國防工業基礎，但中國否認相關指控。

北韓正在向俄羅斯提供與烏克蘭作戰所需的軍人和武器，並迅速推進其核子飛彈計畫。專家擔心，伊朗可能也會重啟製造核武的行動。

美國官員也承認，新政府正面臨這項挑戰。

即將上任的國安顧問沃茲（Mike Waltz）去年11月接受福斯新聞（Fox News）訪問時說：「中國正以相對低廉的價格跟伊朗購買石油，而伊朗正利用這些資金，提供飛彈和無人機給俄羅斯，用以襲擊烏克蘭的關鍵基礎設施。」

國務卿盧比歐（Marco Rubio）上周出席聯邦參院人事任命聽證會時，將中國稱為美國面臨的最嚴重威脅，並指責莫斯科、德黑蘭和平壤正在播下「混亂和不穩定」的種子。