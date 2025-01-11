克宮：普亭準備好與川普談 不設前提

克里姆林宮10日宣布，總統普亭(左)願在不設先決條件的情況下，與美國總統當選人川普(右)舉行會談。圖為兩人2019年在日本會面。(美聯社)

俄羅斯總統府克里姆林宮10日宣布，總統普亭 願在不設先決條件的情況下，與美國總統當選人川普 舉行會談。川普前一天透露，他和普亭正在安排見面。

普亭(Vladimir Putin)的發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)告訴記者：「總統一再表示，他願意與國際領袖聯繫，包括美國總統，包含川普(Donald Trump)。」

培斯科夫指出，克里姆林宮(Kremlin)樂見川普「準備好透過對話解決問題」，且莫斯科對展開會談並未設定前提。

他在每日例行記者會說：「不需要任何條件，需要的是雙方透過對話解決問題的期盼和政治意願。」

川普9日在佛羅里達州棕櫚灘的海湖俱樂部(Mar-a-Lago)與共和黨籍州長們會晤時提到：「他(指普亭)希望見面，我們正在安排。」不過川普未透露兩人會談的時間表。

他談到俄烏戰爭時說：「普亭總統希望見一面。他甚至曾公開這麼說，我們必須結束這場戰爭。那真是一場血腥混亂。」

川普將於本月20日重返白宮，這讓各方對透過外交手段結束俄羅斯與烏克蘭 戰爭燃起希望，但基輔也擔心，快速達成和平協議，可能會讓烏克蘭付出高昂代價。