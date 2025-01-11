我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打過抗日戰爭…「永遠的空軍上尉」朱安琪 102歲在美辭世

查克柏格2度赴佛州見川普 穿西裝打領帶畫面曝

克宮：普亭準備好與川普談 不設前提

編譯中心／綜合10日電
克里姆林宮10日宣布，總統普亭(左)願在不設先決條件的情況下，與美國總統當選人川普(右)舉行會談。圖為兩人2019年在日本會面。(美聯社)
克里姆林宮10日宣布，總統普亭(左)願在不設先決條件的情況下，與美國總統當選人川普(右)舉行會談。圖為兩人2019年在日本會面。(美聯社)

俄羅斯總統府克里姆林宮10日宣布，總統普亭願在不設先決條件的情況下，與美國總統當選人川普舉行會談。川普前一天透露，他和普亭正在安排見面。

普亭(Vladimir Putin)的發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)告訴記者：「總統一再表示，他願意與國際領袖聯繫，包括美國總統，包含川普(Donald Trump)。」

培斯科夫指出，克里姆林宮(Kremlin)樂見川普「準備好透過對話解決問題」，且莫斯科對展開會談並未設定前提。

他在每日例行記者會說：「不需要任何條件，需要的是雙方透過對話解決問題的期盼和政治意願。」

川普9日在佛羅里達州棕櫚灘的海湖俱樂部(Mar-a-Lago)與共和黨籍州長們會晤時提到：「他(指普亭)希望見面，我們正在安排。」不過川普未透露兩人會談的時間表。

他談到俄烏戰爭時說：「普亭總統希望見一面。他甚至曾公開這麼說，我們必須結束這場戰爭。那真是一場血腥混亂。」

川普將於本月20日重返白宮，這讓各方對透過外交手段結束俄羅斯與烏克蘭戰爭燃起希望，但基輔也擔心，快速達成和平協議，可能會讓烏克蘭付出高昂代價。

川普 普亭 烏克蘭

上一則

拜登卸任倒數 美英宣布聯手制裁俄羅斯能源業

下一則

美副防長：不鼓勵侵略或分裂、嚴肅看待北京不放棄武統立場

延伸閱讀

若禁令不變 川普想復活TikTok選項有限

若禁令不變 川普想復活TikTok選項有限
再回應川普強奪威脅 格陵蘭總理：希望脫離丹麥獨立 但不想當美國人

再回應川普強奪威脅 格陵蘭總理：希望脫離丹麥獨立 但不想當美國人
重刑但無條件開釋 川普再寫多項美國歷史

重刑但無條件開釋 川普再寫多項美國歷史
川普「封口費」案有罪 獲判無條件釋放

川普「封口費」案有罪 獲判無條件釋放

熱門新聞

第一排由左至右是拜登和賀錦麗夫婦，川普夫婦坐在第二排最右邊。(美聯社)

最後的蔑視？卡特葬禮上 賀錦麗把川普當空氣

2025-01-09 20:21
強力冰風暴周末來襲，美東三分之二地區都將「急凍」。（歐新社）

冰風暴急凍美東恐達1周 將創14年來最冷1月

2025-01-04 05:11
川普一直要求延後或取消對他封口費案的判決，但大法官9日依然駁回，紐約法院今天(10日)將如期宣判。（美聯社）

大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判

2025-01-10 04:58
後任總統川普7日在海湖莊園召開他當選後的第二場記者會。(美聯社)

川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣

2025-01-07 13:03
加拿大總理杜魯多。(路透)

杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼

2025-01-06 13:20
川普在海湖莊園舉行記者會，80分鐘的談話讓全球友邦頗為感冒。(美聯社)

川普80分鐘記者會說了什麼？ 五要點一次看

2025-01-07 20:23

超人氣

更多 >
ABC當家主播野火現場連線夾外套耍帥 網友熱議

ABC當家主播野火現場連線夾外套耍帥 網友熱議
大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判

大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判
日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」這2小物意外上榜

日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」這2小物意外上榜
華爾街日報社論：野火燒出保險災難 加州政府難辭其咎

華爾街日報社論：野火燒出保險災難 加州政府難辭其咎
廚房常見的這食材 讓燉牛肉風味升級

廚房常見的這食材 讓燉牛肉風味升級