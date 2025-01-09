我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯破壞力最強野火 奧斯卡獎延後宣布入圍名單

波頓：川普欲強取格陵蘭 恐合理化中俄擴張行徑

新聞透視╱川普調戲外交 只敢吃小國豆腐

記者 陳熙文

總統當選人川普7日又舉行記者會，名義上是宣布新的投資案，但投資案僅說明五分鐘。

接下來一個小時，川普話題繞來繞去，不是批評拜登政府，就是重申他異想天開的外交政策，左索巴拿馬運河，右買格陵蘭；還不忘棒打政局不穩的加拿大，想納為美國第51州。

與其說川普意淫式的外交奇想「讓美國偉大」，倒不如說他肆意無狀的霸權口氣，徹底「讓美國無賴」。

如果川普耍弄的這套路數也叫「外交」，擺明就是仗勢欺人：對他認為可欺的弱小對手如加拿大、巴拿馬、丹麥與格陵蘭，就作勢威脅，表現出一副說打就打的狂態，不斷升級態勢；無疑是仗著「諒你不敢動手」的心態，藉機擾亂對手判斷，以及累積籌碼。當對手疲於奔命，急於迴避衝突時，川普便可提出交換條件，坐收漁利。這也是他那本「交易的藝術」，萬變不離其宗的手法。

然而，川普對小國是一套，對大國又是另外一套。例如川普一邊對中國大喊課徵高額關稅，另一邊卻又邀請中國國家主席習近平出席就職典禮，大讚習近平能力與權力。可見川普也明白，有些國家的紅線，不能輕易觸碰。

眼下，川普就任後在外交上必須立即處理的，莫過於陷入僵局的俄烏戰爭和以哈衝突。川普顯然明白不能多線作戰，並表達希望盡快與俄羅斯總統普亭見面。

至於川普四處點火，口中對巴拿馬運河、格陵蘭和加拿大吃盡豆腐，虛張聲勢。所以，當媒體問及是否對控制巴拿馬運河和格陵蘭有具體計畫時，原本滔滔不絕的川普又堅決不肯透露半句。畢竟，虛張聲勢無法攤到陽光下受檢視。

川普 格陵蘭 巴拿馬運河

上一則

川普威脅格陵蘭惹議 布林肯暗示不該浪費時間談論

下一則

墨總統秀古地圖：北美可改回「墨西哥美洲」

延伸閱讀

前總統卡特停靈國會山莊 川普偕梅蘭妮亞致哀

前總統卡特停靈國會山莊 川普偕梅蘭妮亞致哀
川普為何想拿下格陵蘭？ 紐約郵報：向中國發出強烈訊號

川普為何想拿下格陵蘭？ 紐約郵報：向中國發出強烈訊號
要川普別覬覦了 丹麥：格陵蘭島可能獨立 但不會成美國第51州

要川普別覬覦了 丹麥：格陵蘭島可能獨立 但不會成美國第51州
格陵蘭人熱情迎接小川普 當地民眾對川普野心「心情複雜」

格陵蘭人熱情迎接小川普 當地民眾對川普野心「心情複雜」

熱門新聞

強力冰風暴周末來襲，美東三分之二地區都將「急凍」。（歐新社）

冰風暴急凍美東恐達1周 將創14年來最冷1月

2025-01-04 05:11
後任總統川普7日在海湖莊園召開他當選後的第二場記者會。(美聯社)

川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣

2025-01-07 13:03
加拿大總理杜魯多。(路透)

杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼

2025-01-06 13:20
川普在海湖莊園舉行記者會，80分鐘的談話讓全球友邦頗為感冒。(美聯社)

川普80分鐘記者會說了什麼？ 五要點一次看

2025-01-07 20:23
拉斯維加斯川普國際酒店外的特斯拉(Tesla)電動卡車(Cybertruck)爆炸起火事件，兇嫌是事發之後被發現陳屍車內的李維斯柏格。(取自LinkedIn)

特斯拉爆炸案嫌犯姓名曝光 曾與紐奧良恐攻兇嫌同地服役

2025-01-02 09:25
加拿大安大略省省長福特。(美聯社)

加國安大略省長反擊川普：不如讓我們買美國2州

2025-01-07 16:16

超人氣

更多 >
謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍

謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍
野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險

野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險
今年想退休 15州要準備100萬…存款不夠？可搬到這幾州

今年想退休 15州要準備100萬…存款不夠？可搬到這幾州
今年社安金3項調整 這點對收入增加者不利

今年社安金3項調整 這點對收入增加者不利
山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一

山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一