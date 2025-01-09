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波頓：川普欲強取格陵蘭 恐合理化中俄擴張行徑

川普為何對格陵蘭情有獨鍾？美中俄北極角力不只為豐富礦產

記者顏伶如／綜合報導
格陵蘭是世界最大島，歸丹麥統治已有600年。但以格陵蘭總理艾格德(Mute Egede)為首的該島政府追求的目標是最終獨立。(路透)
格陵蘭是世界最大島，歸丹麥統治已有600年。但以格陵蘭總理艾格德(Mute Egede)為首的該島政府追求的目標是最終獨立。(路透)

總統當選人川普為何對幅員遼闊、礦產豐富但被冰雪覆蓋、人口稀少的格陵蘭(Greenland)情有獨鍾？華爾街日報(WSJ)8日分析指，格陵蘭在國際間愈來愈受到重視，反映了北極圈因氣候變遷出現的水路通道暢寬，極具戰略價值而成強權美中俄的兵家必爭之地，可能牽動地球北端的地緣政治勢力消長。

格陵蘭面積約為德州的三倍，擁有大量稀土、石油與天然氣，地理位置則居貿易、軍事要道樞紐。彼此處於競爭對手的美國、中國、俄羅斯等強國，都對格陵蘭高度重視。

俄羅斯入侵烏克蘭之後與西方國家之間關係緊張，蘇聯時期在北極地帶的數十個軍事基地紛紛重啟。北極融冰之後，中國積極擴張船運路線並爭取格陵蘭的天然資源，包括使用於手機、電動車與軍事設備的礦產。

川普7日表示，不排除動用武力拿下格陵蘭跟巴拿馬運河，「我們有國家安全需要」。

國務卿布林肯(Antony Blinken)8日則表示，川普購買格陵蘭的想法並不好，「更重要的是，顯然不可能實現，所以我們不應該浪費時間來討論」。這顯示拜登政府與即將上任的川普政府極不同調。

華爾街日報分析，國際觀察家與政府官員說，掌握格陵蘭甚至北極圈對於展現實力影響重大，可以監測敵國行動，確保船運路線安全。川普國安團隊已經格陵蘭與丹麥初步接洽，討論川普上台後將如何展開談判。

美國在格陵蘭最北邊設有原名圖勒空軍基地(Thule Air Base)的皮圖菲克太空基地(Pituffik Space Base)，基地裡有美國彈道飛彈預警系統。

格陵蘭屬於格陵蘭、冰島和英國(Greenland, Iceland and the UK，GIUK)的「GIUK缺口」，早在冷戰期間受到國際高度矚目，過去幾年俄羅斯則在附近增加潛水艇巡邏、舉行軍演。1946年杜魯門總統時期就曾有提出價格金價1億元，正式要購買格陵蘭，但丹麥政府拒絕，如今川普若要出價購買，金額難定。

格陵蘭除了有電子通訊需要的稀土，還有鈾、石油、天然氣，美聯社報導，這些天然資源已經不像以往那般取得困難，同樣的礦產目前大多都是由中國出產。

格陵蘭是世界最大島，歸丹麥統治已有600年。但以格陵蘭總理艾格德(Mute Eg...
格陵蘭是世界最大島，歸丹麥統治已有600年。但以格陵蘭總理艾格德(Mute Egede)為首的該島政府追求的目標是最終獨立。(路透)
格陵蘭是世界最大島，歸丹麥統治已有600年。但以格陵蘭總理艾格德(Mute Eg...
格陵蘭是世界最大島，歸丹麥統治已有600年。但以格陵蘭總理艾格德(Mute Egede)為首的該島政府追求的目標是最終獨立。(路透)

格陵蘭 川普 俄羅斯

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