小川普抵格陵蘭拍影片 代父傳話「會善待你們」

小唐納川普7日突然到格陵蘭首府努克私人訪問。總統當選人川普多次表示要買格陵蘭，小川普此行格外引人注目。（路透）

美國總統當選人川普長子小川普 (Donald Trump Jr.)為了播客節目(podcasting)拍攝影片抵達丹麥轄下自治區格陵蘭 (Greenland)，並在當地發言說代表父親前來傳話：「我們將善待你們。」川普上台後，美國是否將出手買下格陵蘭，引起議論紛紛。

美國在格陵蘭設有軍事基地，格陵蘭則有豐富的天然礦產。川普7日對媒體表示，不排除上台之後使用軍事武力或經濟施壓，讓美國買下格陵蘭並掌控巴拿馬運河。他說，美國基於國家安全理由，必須取得格陵蘭。

川普稍早在社群網站 分享短片畫面顯示有著「川普」字樣的飛機降幅於格陵蘭首府努克(Nuuk)。川普發文寫道：「小川普跟我的代表已經抵達格陵蘭。」

川普發文寫道，小川普一行受到很好的接待，「格陵蘭與自由世界都需要安全、安定、力量與和平。這筆交易一定要成功。讓美國再度偉大。讓格陵蘭再度偉大」。

但是格陵蘭政府發表聲明指出，小川普的行程屬於「私人訪問」，並非官方訪問，格陵蘭政府首長並不會與小川普見面。

格陵蘭主權與外交事務部常務次長凱列斯特(Mininguaq Kleist)對美聯社表示，格陵蘭當局接到通知指出，小川普一行將停留四小時至五小時，不管是小川普訪問團或格陵蘭政府官員都沒有提出會面要求。

美聯社分析，小川普雖然沒有跟格陵蘭首長見面，此行仍然充滿高度政治意味。川普第一次執政期間就曾提出想購買格陵蘭。位於北極圈的格陵蘭對美國、中國、俄羅斯都有重要戰略意義。

格陵蘭總理艾格德(Mute Egede)日前發表新年談話時說，希望格陵蘭獨立於丹麥，脫離曾為殖民地的過去。但他強調，格陵蘭並不想成為美國的一部分，格陵蘭不會求售。