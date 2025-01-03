華郵：拜登已決定阻止日鐵收購美鋼 最快3日宣布

日本製鐵公司。(路透)

「華盛頓郵報」（The Washington Post）2日引述兩名不具名政府官員的說法披露，拜登 總統（Joe Biden）已決定擋下日本製鐵公司（Nippon Steel）擬以149億美元收購美國鋼鐵公司（U.S. Steel）一案。

華郵 報導，除非拜登最後一刻改變主意，不然白宮預計最快本月3日宣布此事。知情官員透露，拜登不太可能改變決定。

華郵指出，儘管拜登部分高級顧問最近致力說服他不要阻止這樁交易，並警告拒絕這項來自日本頂尖企業的大筆投資 ，恐損害美日關係，但拜登仍決定阻止該交易。

對於華郵的報導，白宮2日深夜並未立即發表評論。

日鐵2023年12月宣布收購美鋼的計畫，而財政部長葉倫（Janet Yellen）領導的外來投資審查委員會（CFIUS）過去一段時間持續審查這筆交易，以確認這是否對國安構成威脅。然而，由於該委員會對此案意見紛歧，因此去年12月交由拜登定奪。

拜登接獲外來投資審查委員會的報告之後，必須於15天內決定是否批准。

拜登數月來一直批評這宗交易，總統當選人川普（Donald Trump）及副總統當選人范斯（JD Vance）也持反對立場。

這起收購案也在2024年總統大選期間成為焦點，因為美鋼總部正位於選戰關鍵搖擺州賓夕法尼亞州，而聯合鋼鐵工會（USW）同樣強力反對這樁交易。

日鐵則稱賓州鋼鐵業嚴重式微下，收購案是其生存命脈。