我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新鮮草原華裔住宅頻遭入室盜竊 亞裔家庭幾成唯一犯罪目標

「股神」巴菲特寶刀未老 波克夏去年股價漲幅擊敗史坦普500

華郵：拜登已決定阻止日鐵收購美鋼 最快3日宣布

中央社／華盛頓2日電
日本製鐵公司。(路透)
日本製鐵公司。(路透)

「華盛頓郵報」（The Washington Post）2日引述兩名不具名政府官員的說法披露，拜登總統（Joe Biden）已決定擋下日本製鐵公司（Nippon Steel）擬以149億美元收購美國鋼鐵公司（U.S. Steel）一案。

華郵報導，除非拜登最後一刻改變主意，不然白宮預計最快本月3日宣布此事。知情官員透露，拜登不太可能改變決定。

華郵指出，儘管拜登部分高級顧問最近致力說服他不要阻止這樁交易，並警告拒絕這項來自日本頂尖企業的大筆投資，恐損害美日關係，但拜登仍決定阻止該交易。

對於華郵的報導，白宮2日深夜並未立即發表評論。

日鐵2023年12月宣布收購美鋼的計畫，而財政部長葉倫（Janet Yellen）領導的外來投資審查委員會（CFIUS）過去一段時間持續審查這筆交易，以確認這是否對國安構成威脅。然而，由於該委員會對此案意見紛歧，因此去年12月交由拜登定奪。

拜登接獲外來投資審查委員會的報告之後，必須於15天內決定是否批准。

拜登數月來一直批評這宗交易，總統當選人川普（Donald Trump）及副總統當選人范斯（JD Vance）也持反對立場。

這起收購案也在2024年總統大選期間成為焦點，因為美鋼總部正位於選戰關鍵搖擺州賓夕法尼亞州，而聯合鋼鐵工會（USW）同樣強力反對這樁交易。

日鐵則稱賓州鋼鐵業嚴重式微下，收購案是其生存命脈。

拜登 華郵 投資

上一則

川普在社群平台貼文籲「開放」北海、擺脫風力發電機

延伸閱讀

拜登夫人前年收外國元首最貴禮物：7.5克拉2萬元人造鑽石

拜登夫人前年收外國元首最貴禮物：7.5克拉2萬元人造鑽石
美台避免雙重課稅立法 俞大㵢：有高度共識 樂觀期待

美台避免雙重課稅立法 俞大㵢：有高度共識 樂觀期待
拜登夫人2023年收外國元首贈禮 最貴是2萬元人造鑽石

拜登夫人2023年收外國元首贈禮 最貴是2萬元人造鑽石
連續兩起汽車攻擊事件 川普批因拜登開放邊境

連續兩起汽車攻擊事件 川普批因拜登開放邊境

熱門新聞

前總統卡特逝世。(美聯社資料照)

任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗

2024-12-29 17:31
湯偉麟。(本報檔案照)

川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告

2024-12-30 11:33
南加大檔案照。（美聯社）

川普將上任 20多萬中國留學生最怕這件事…中領館也發聲

2024-12-26 14:02
拉斯維加斯川普國際酒店外的特斯拉(Tesla)電動卡車(Cybertruck)爆炸起火事件，兇嫌是事發之後被發現陳屍車內的李維斯柏格。(取自LinkedIn)

特斯拉爆炸案嫌犯姓名曝光 曾與紐奧良恐攻兇嫌同地服役

2025-01-02 09:25
近百名中國投資人因向約翰霍普金斯大學醫學院校區的「巴爾的摩旅享家酒店」投資多達4700萬元，卻未獲美國綠卡，並可能血本無歸，向開發商興訟。(取自Marriott酒店官網)

說好的綠卡呢？巴爾的摩開發項目失敗 近百中國投資人提告

2024-12-28 21:45
川普在佛羅里達州的私人宅第海湖莊園。(路透)

馬斯克在川普莊園long stay 每晚2000美元起跳

2024-12-31 20:49

超人氣

更多 >
多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票
遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國

遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國
華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜
非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段

非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段
理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣

理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣