我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列空襲伊朗「鎮壓機器」 盼引爆民眾重返街頭起義

對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

鋪路川習會 貝森特、何立峰下周巴黎會談 紐時：中仍可能取消川習會

編譯葉亭均、記者謝守真／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
彭博報導，美中經貿官員下周末將在巴黎會面，為「川習會」預做準備。圖為財政部長貝森特(右)與中國國務院副總理何立峰(左)去年在西班牙馬德里會談。(路透檔案照)
彭博報導，美中經貿官員下周末將在巴黎會面，為「川習會」預做準備。圖為財政部長貝森特(右)與中國國務院副總理何立峰(左)去年在西班牙馬德里會談。(路透檔案照)

知情人士透露，美中貿易談判代表預定3月中旬會面。這代表儘管美國對伊朗發動空襲，川普總統與中國國家主席習近平的「川習會」仍按計畫推動。港媒指出，北京與華府已開始探討重啟雙向投資的途徑，或將成為川普訪中期間少數可對外公布的成果之一。

彭博資訊引述知情人士說法報導，財長貝森特與中國副總理何立峰預計下周末在巴黎會面，討論美中元首會面後可能促成的商業協議。不過，會面時間與地點仍可能調整。

中國外交部發言人毛寧3日未證實美中貿易談判代表會面時程，僅稱「建議向中方主管部門了解」。

雙方可能討論的議題包括：中國可能購買波音飛機、承諾增加採購美國黃豆，以及台灣問題。此外，最高法院推翻芬太尼相關關稅，其後續走向也可能列入議程。

香港南華早報指出，美中已開始探討重啟雙向投資的可能途徑，雙方對結構緊密的合資企業、授權合作模式及「智慧財產權比重較輕」的投資模式抱持興趣，以通過政治與監管審查。知情人士表示，福特汽車與中國電池企業寧德時代於2023年達成的授權合作模式，可能成為範本。依據該協議，福特可取得磷酸鐵鋰電池 (LFP) 技術授權，在美國工廠內使用。

另一名消息人士指，中方在談判中表達對投資保障的關切，要求美方提供明確措施，包括關稅對供應鏈零組件的影響；美方則強調「管理式貿易」或「對等原則」。該人士補充，只要投資不涉敏感領域，中國在美投資仍受歡迎，但需調整敘事，淡化美國社會普遍存在的「中國威脅論」氛圍。

美以兩國上周末空襲伊朗並擊斃其最高領袖哈米尼，使美中緊張關係升溫，為川習會增添變數。中國外交部長王毅表明，公然擊殺一個主權國家領導人、鼓動政權更迭不可接受。此外，川普政府1月「生擒」委內瑞拉總統馬杜洛後，中方也譴責美方動武行為。

紐約時報分析，伊朗最高領袖哈米尼死於美國支持的襲擊，使本已脆弱的美中關係面臨新考驗。北京仍可能考慮取消或延後習近平、川普預定4月的會晤，表達對華府動武的不滿。

川普原本預定3月31日至4月2日訪中並與習近平會面，若成行，將是他自2017年訪中以來，首度再有美國總統到訪。美方已宣布上述日期，但北京尚未證實。

世報陪您半世紀

川普 貝森特 川習會

上一則

CIA駐沙據點被擊中 中東3使館無限期關閉

下一則

能源價狂飆 川普派軍護航荷莫茲油輪 「後續更多行動」

延伸閱讀

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會
川習會照常推進 貝森特、何立峰下周先會面 談採購美商品甚至台灣問題

川習會照常推進 貝森特、何立峰下周先會面 談採購美商品甚至台灣問題
美伊開戰不影響川習會 彭博：美中官員下周會晤鋪路 可能談台灣

美伊開戰不影響川習會 彭博：美中官員下周會晤鋪路 可能談台灣
川普將委內瑞拉劇本搬到伊朗？找不出合作對象 白宮內部「毫無共識」

川普將委內瑞拉劇本搬到伊朗？找不出合作對象 白宮內部「毫無共識」

熱門新聞

台灣台積電。（美聯社）

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

2026-02-24 07:10
霍金被拍到與兩名比基尼女子合影，家屬表示二女是霍金的長期看護。(摘自司法部網站)

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

2026-02-25 20:17
伊朗革命衛隊11日舉行成立47周年紀念時展示飛彈。（路透）

中擬賣伊朗最強超音速反艦飛彈 恐威脅美軍 白宮回應了

2026-02-24 19:37
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透）

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

2026-03-03 10:46
美國國務卿3日在國會向參眾兩議院進行閉門會議說明對伊朗行動。（路透）

美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

2026-03-03 18:56
大法官羅伯茲（坐者左起）、凱根、卡瓦諾、巴瑞特24日出席國情咨文。(路透)

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

2026-02-24 23:37

超人氣

更多 >
紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會
美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍
正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀
伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈
沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘