考慮川習會…北京未干預中東戰事 對美關係重於伊朗

對於美、以攻擊中國的盟友伊朗，中國一邊譴責使用武力，一邊保持觀望，關注長遠利益，無意直接干預。圖為中國外長王毅(右)在北京會見到訪的伊朗前外長札里夫。(美聯社)

美國與以色列 攻擊伊朗當天，中國在開戰後隔了好幾個小時才發表官方回應表示高度關切，呼籲立即停止軍事行動並恢復對話。美聯社3日分析，目前無跡象顯示中國將直接干預，如同最近幾次衝突中，例如去年美國攻擊伊朗，中國都是一邊譴責使用武力一邊保持觀望，關注長遠利益，而這次中國關注的利益包括川普 總統預計4月初的北京之行。

報導指出，中國軍事實力迅速增長，但重心放在捍衛在亞洲的利益，範圍涵蓋從台灣到南海，若中國看到機會則會介入中東外交，例如2023年促成伊朗與沙烏地阿拉伯復交。

非政府智庫「國際危機組織」(International Crisis Group)分析師楊晧暐(William Yang)說，中國把美國在阿富汗、伊拉克的戰爭當做前車之鑑。他說，中國不願把軍事力量投射到鄰近區域之外，也不願在像中東這樣不穩定的地區扮演安全擔保的角色。

中國向俄羅斯、委內瑞拉提供外交與經濟支持，卻避免在烏克蘭、拉丁美洲參與軍事行動。

華府智庫「捍衛民主基金會」(Foundation for Defense of Democracies)資深研究員辛格頓(Craig Singleton)說，中國作壁上觀的立場顯示在全球地緣政治影響力有限。他說，北京可以表達憂慮，卻沒辦法實質威懾或影響美國與以色列的聯合軍事行動。

諮詢機構「亞洲集團」(The Asia Group)合夥人陳澍(George Chen)表示，北京可能會在伊朗問題上跟華府唇槍舌劍，但若跟川普製造新的衝突，其實弊多於利。

陳澍指出，對於川普與中國領導人習近平來說，美中關係已經夠複雜了，美中雙方都無意再把伊朗問題扯進來。他表示，北京仍有可能推遲川普的訪問。

新加坡南洋理工大學(Nanyang Technological University)兼任資深研究員杜錫(James M. Dorsey)表示，伊朗的導彈計畫是以中國技術為基礎，但估計中國將審慎行事，不會賣任何導彈給伊朗軍方。

杜錫說：「中國想要的是，這一切趕快結束。」