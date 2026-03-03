我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

柯林頓：川普曾說與艾普斯坦有過「美好時光」

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

美伊開戰不影響川習會 彭博：美中官員下周會晤鋪路 可能談台灣

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）去年10月在南韓釜山舉行雙邊會談。(路透)
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）去年10月在南韓釜山舉行雙邊會談。(路透)

彭博資訊引述知情人士報導，美國與中國的貿易談判代表預計3月中旬在巴黎會晤，凸顯美國攻打伊朗未影響美中推進川習會計畫。

知情人士透露，美國財長貝森特與中國國務院副總理何立峰下周末將在巴黎會晤，這將是美國最高法院推翻對等關稅後，雙方經貿官員首度進行磋商；相關安排尚未公開，會議時間與地點仍可能變動。

部分知情人士說，可能討論中國承諾購買波音飛機與美國黃豆，以及台灣議題；芬太尼關稅的未來走向也可能列入議程。

知情人士表示，何立峰與貝森特的會面及後續更廣泛的經濟對話，將與美中之間的其他地緣政治議題切割，分開處理。

美國財政部未回覆置評，中國商務部也未立即回覆。

美方宣布，美國總統川普將於3月31日至4月2日訪問中國，與中國國家主席習近平會面，這將是川普自2017年以來再度訪中。北京尚未證實上述日期；中方通常只會在數日前才公布中國領導人的行程細節。

中國外長王毅近日才譴責美以軍事行動，稱公開殺害主權國家領導人並推動政權更迭是不可接受的。

世報陪您半世紀

川普 習近平

上一則

美攻擊伊朗最新說法 魯比歐：摧毀導彈與海軍能力 並非推翻政權

下一則

美軍轟伊朗彈藥恐用完？川普：火力接近無限「足以永遠打下去」

延伸閱讀

美以聯手攻伊 中國學者：美國欲掌控全球能源命脈

美以聯手攻伊 中國學者：美國欲掌控全球能源命脈
攻伊朗也針對中國 學者：川普「犧牲台灣」可能性降低

攻伊朗也針對中國 學者：川普「犧牲台灣」可能性降低
紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售
華府智庫：川普頓失關稅籌碼 習近平從容出席美中峰會

華府智庫：川普頓失關稅籌碼 習近平從容出席美中峰會

熱門新聞

台灣台積電。（美聯社）

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

2026-02-24 07:10
霍金被拍到與兩名比基尼女子合影，家屬表示二女是霍金的長期看護。(摘自司法部網站)

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

2026-02-25 20:17
大法官羅伯茲（坐者左起）、凱根、卡瓦諾、巴瑞特24日出席國情咨文。(路透)

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

2026-02-24 23:37
國防部長赫格塞斯要求Anthropic在期限前開放AI技術供合法軍事用途，否則將失去五角大廈合約。（美聯社）

赫塞斯：Anthropic若不開放AI就滾 不排除動用國防生產法

2026-02-24 20:55
伊朗革命衛隊11日舉行成立47周年紀念時展示飛彈。（路透）

中擬賣伊朗最強超音速反艦飛彈 恐威脅美軍 白宮回應了

2026-02-24 19:37
聯邦醫療服務中心主任奧茲(Mehmet Oz)針對俗稱歐記健保的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)提出改革方案。(美聯社)

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

2026-02-26 09:21

超人氣

更多 >
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？
雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套

雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套