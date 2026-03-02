英媒：川普斬首哈米尼 為習近平提供武統台灣戰術？

我的頻道

編譯盧思綸／綜合報導
川普總統(左)去年10月在南韓釜山，與中國國家主席習近平(右)舉行雙邊會晤。(路透)
川普總統(左)去年10月在南韓釜山，與中國國家主席習近平(右)舉行雙邊會晤。(路透)

天空新聞網國防和安全編輯海恩斯(Deborah Haynes)分析，美國與以色列突襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼，對伊朗政權內部的實質衝擊仍待時間顯現，德黑蘭的下一步極度難以預測。但這場未經國際授權、也未取得美國國會背書的軍事行動，在以武力達成外交目標這方面開了危險先例，尤其中國國家主席習近平恐怕從中解讀出以武力奪取台灣的操作空間正在擴大。

海恩斯認為，這次行動獲川普背書，放大了「斬首式打擊」的示範效果，意味著即便是最高領導層，也可能成為精準打擊目標。報導形容，從普亭到習近平等威權領袖在哈米尼之死後勢必提高警覺，「想必都會睡得更不安穩一些」。

川普對伊朗的豪賭後果仍在發酵，目前至少已浮現三個趨勢影響。

這篇分析指出，若英國與其他北約國家多半不譴責這次行動，西方未來要指責對手類似的軍事行動時，將更難站得住腳。

以烏克蘭戰爭為例，普亭更能強勢回擊英法德對俄國入侵行動的譴責為「雙重標準」。

分析提到，習近平也正密切關注中東局勢發展，並且很可能得出結論認為，現在以武力奪取台灣的手腳更自由。

其次，世界領袖將更清楚意識到軍力對政權安全的關鍵性，尤其對試圖挑戰最強軍力者更是如此；目前最強軍力仍被視為川普領導下的美國。國際情勢可能推動強國進一步軍事化，也迫使中小型國家抱團靠攏。

最後影響可能最為深遠的是，二戰後逐步建立、由聯合國維繫的國際規則正在瓦解，川普成立的「和平理事會」則正與聯合國分庭抗禮，凸顯既有世界秩序面臨前所未見的壓力。

海恩斯說，伊朗的下一步「極難預測」。伊朗局勢不會很快落幕，也不會只停留在一波新聞熱度。外部軍事介入的代價與連鎖效應往往在事後才逐步浮現，美國這次「斬首」行動對伊朗政權、乃至區域秩序的長期影響，仍有待時間檢驗。

川普 以色列 哈米尼

路透民調：43%美國人反對攻打伊朗、56%批川普「輕易用兵」

川普警告：對伊朗戰爭將持續4周 恐有更多人死亡

