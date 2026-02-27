我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

疑與437女有性關係 前NASA亞裔員工遭多女友組團報復

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平2025年10月30日在南海金海國際機場舉行雙邊會晤後離開時交談。(路透)
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平2025年10月30日在南海金海國際機場舉行雙邊會晤後離開時交談。(路透)

紐約時報27日報導，美方官員表示，為避免在美國總統川普計畫4月訪問北京前引發中國國家主席習近平不滿，川普政府已延後宣布一項價值百億美元的對台軍售方案。

這項軍售案包含防空飛彈，目前已進入程序後期階段。國務院於1月將方案送交跨黨派資深國會議員進行非正式審查，並獲得批准。然而，官員指出，該案此後便一直滯留在國務院。一名官員表示，這項軍售案總價值約130億美元，規模高於川普政府去年12月宣布的110億美元軍售案。另有官員透露，行政部門曾告知部分參與審查的人士，白宮已下令相關機構暫緩推進，以確保川習會順利舉行。

國務院表示，不評論尚未完成的軍售案。聲明指出：「本屆政府已明確表示，美國對台灣持續四十多年來的長期承諾不變。」白宮則將相關提問轉交國務院回應。

一名官員表示，擬議中的對台軍售案包括愛國者防空系統攔截飛彈、NASAMS防空系統及反無人機設備，另涵蓋小型武器，以及維修與後勤維持相關項目。金融時報最早報導這項軍售方案的編列情況，華爾街日報隨後指出，美方官員對是否推進該案有所遲疑。不過，川普政府在已獲國會非正式批准、且進入程序後期階段時仍選擇暫停推進，此前則未曾被披露。

一般而言，國務院會將擬議軍售案送交參眾議院相關委員會，由兩黨資深議員審查；若取得非正式批准，通常隨即對外宣布，並送交國會完成程序性的正式核准。這一非正式審查階段具有關鍵意義。例如，近年因外界質疑以色列在加薩軍事行動造成平民傷亡，民主黨議員曾耗費數週甚至數月審查對以軍售案；川普政府則三度繞過國會，加速對以軍售。

美國對台軍售在國會向來享有強烈的跨黨派支持。《台灣關係法》規定，美國政府有義務向台灣提供防禦性武器，因此國會議員通常會迅速批准。不過，習近平4日與川普通話時提出台灣軍售問題，警告「美方務必慎重處理」，川普也在「真實社群」貼文中，將台灣問題列為六個話題之一，並表示這次通話「都非常積極」。 

此外，川普16日被問及近日與習近平通話時，對方警告美國對台軍售一事，他如何回應，以及是否打算持續提供台灣更多武器。川普表示：「我有回應，我正在跟他談這件事，我們談得很愉快，很快就會做出決定。」他也強調，自己與習近平關係良好，並將於4月訪問中國。

一些美中政策專家表示，川普可能違反了對台「六項保證」。其中一條明確指出，美國從未同意在對台軍售問題上與北京進行協商。

世報陪您半世紀

軍售 川普 國務院

上一則

拖延關稅退款戰 川普政府阻企業討錢 申請延後4個月審理

延伸閱讀

川普盟友買下華納兄弟 旗下CNN主播群恐洗牌

川普盟友買下華納兄弟 旗下CNN主播群恐洗牌
川普稱古巴沒錢了 美國最終可能「友善接管」

川普稱古巴沒錢了 美國最終可能「友善接管」
不配合就翻臉 川普令聯邦政府機構停止使用Anthropic

不配合就翻臉 川普令聯邦政府機構停止使用Anthropic
古巴瀕臨經濟崩潰 川普稱美國正討論「友善接管」

古巴瀕臨經濟崩潰 川普稱美國正討論「友善接管」

熱門新聞

台灣台積電。（美聯社）

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

2026-02-24 07:10
美國總統川普21日在白宮出席州長晚宴。（路透）

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

2026-02-22 09:45
美國總統川普20日在華府白宮舉行記者會，回應最高法院裁定他加徵關稅逾越職權一事。(路透)

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

2026-02-21 03:00
霍金被拍到與兩名比基尼女子合影，家屬表示二女是霍金的長期看護。(摘自司法部網站)

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

2026-02-25 20:17
大法官羅伯茲（坐者左起）、凱根、卡瓦諾、巴瑞特24日出席國情咨文。(路透)

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

2026-02-24 23:37
國防部長赫格塞斯要求Anthropic在期限前開放AI技術供合法軍事用途，否則將失去五角大廈合約。（美聯社）

赫塞斯：Anthropic若不開放AI就滾 不排除動用國防生產法

2026-02-24 20:55

超人氣

更多 >
芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法