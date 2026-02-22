川普關稅大棒沒了 中國恐不再買美國黃豆 分析師：巴西更便宜

中國是否購買美國黃豆成為平衡美中貿易的重要項目。圖為印地安那州農民在處理收穫的黃豆。(美聯社)

聯邦最高法院20日推翻總統川普 的關稅 。分析家認為，中國恐不會再照近幾周來宣稱，會進行另一筆大規模的美國黃豆採購。

路透20日報導，在川普4日在自創社媒真實社群發文說，中國將再買800萬公噸黃豆後，美國黃豆期貨價格累計上漲達8.49%，但20日上午，交易最活躍的黃豆價格小幅回落。

湖畔期貨公司顧問費斯勒說，「川普一直對中國施壓，現在大家關心的是，這會不會反而使中國更不願實際接收這些黃豆？美國黃豆仍比巴西 貴，要不是被迫，中國為何要買美國的？」

即使美國黃豆價格近期走揚，多位分析師與交易員早已對中國是否真的會購買如此龐大數量抱持懷疑態度。中國去年曾有數個月迴避採購美國黃豆，但已履行去年10月達成的貿易休戰協議，共購入1200萬公噸。

雖然外界預期巴西將迎來黃豆大豐收，中國可用更低價向巴西採購，中國國有採購機構「中儲糧」仍舉行公開拍賣，為美國黃豆到港騰出庫容。

分析家說，川普若少了關稅這根「大棒」，美國黃豆將更難與競爭對手巴西抗衡，因巴西正值收成旺季，價格明顯低於美國。

中國是全球最大的黃豆進口國。對密切關注其動向的市場參與者而言，聯邦最高法院的裁決，為原本就高度波動的市場增添更多不確定性。

交易員說，將密切關注川普關稅政策的任何新變化，以及中國會否順從川普的意志進行黃豆採購，抑或持續轉向巴西與阿根廷。

農業資源公司總裁貝斯說，關稅這把鐵鎚已從川普手中被拿走了，但接下來他還會使出什麼工具來讓關稅繼續存在？這無疑會使整個情況更撲朔迷離。