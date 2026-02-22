我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

川普關稅大棒沒了 中國恐不再買美國黃豆 分析師：巴西更便宜

編譯周辰陽／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國是否購買美國黃豆成為平衡美中貿易的重要項目。圖為印地安那州農民在處理收穫的黃豆。(美聯社)
中國是否購買美國黃豆成為平衡美中貿易的重要項目。圖為印地安那州農民在處理收穫的黃豆。(美聯社)

聯邦最高法院20日推翻總統川普關稅。分析家認為，中國恐不會再照近幾周來宣稱，會進行另一筆大規模的美國黃豆採購。

路透20日報導，在川普4日在自創社媒真實社群發文說，中國將再買800萬公噸黃豆後，美國黃豆期貨價格累計上漲達8.49%，但20日上午，交易最活躍的黃豆價格小幅回落。

湖畔期貨公司顧問費斯勒說，「川普一直對中國施壓，現在大家關心的是，這會不會反而使中國更不願實際接收這些黃豆？美國黃豆仍比巴西貴，要不是被迫，中國為何要買美國的？」

即使美國黃豆價格近期走揚，多位分析師與交易員早已對中國是否真的會購買如此龐大數量抱持懷疑態度。中國去年曾有數個月迴避採購美國黃豆，但已履行去年10月達成的貿易休戰協議，共購入1200萬公噸。

雖然外界預期巴西將迎來黃豆大豐收，中國可用更低價向巴西採購，中國國有採購機構「中儲糧」仍舉行公開拍賣，為美國黃豆到港騰出庫容。

分析家說，川普若少了關稅這根「大棒」，美國黃豆將更難與競爭對手巴西抗衡，因巴西正值收成旺季，價格明顯低於美國。

中國是全球最大的黃豆進口國。對密切關注其動向的市場參與者而言，聯邦最高法院的裁決，為原本就高度波動的市場增添更多不確定性。

交易員說，將密切關注川普關稅政策的任何新變化，以及中國會否順從川普的意志進行黃豆採購，抑或持續轉向巴西與阿根廷。

農業資源公司總裁貝斯說，關稅這把鐵鎚已從川普手中被拿走了，但接下來他還會使出什麼工具來讓關稅繼續存在？這無疑會使整個情況更撲朔迷離。

世報陪您半世紀

川普 巴西 關稅

上一則

川習會前 美對等關稅受挫 「川普在北京眼中更弱勢」

下一則

川普關稅敗訴 家具電子產品想降價 學者：再等等

延伸閱讀

馬克宏談川普關稅：有權力制衡與法治是好事

馬克宏談川普關稅：有權力制衡與法治是好事
美最高法院判決川普對等關稅違法 接下來會如何發展？

美最高法院判決川普對等關稅違法 接下來會如何發展？
德州美國公民遭開槍擊斃 疑似川普移民掃蕩首例

德州美國公民遭開槍擊斃 疑似川普移民掃蕩首例
川普關稅遭推翻 日本稱對美投資不受影響

川普關稅遭推翻 日本稱對美投資不受影響

熱門新聞

美國總統川普20日在華府白宮舉行記者會，回應最高法院裁定他加徵關稅逾越職權一事。(路透)

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

2026-02-21 03:00
最高法院就關稅做出裁決，川普召開記者會回應。（路透）

川普對裁決表失望 將根據另一授權徵10%關稅

2026-02-20 13:51
川普總統(左)與避險基金億萬富翁鮑爾森。(美聯社資料照)

力挺關稅的川普金主 打算關掉美工廠 業務外包到中國

2026-02-17 12:20
美國總統川普去年四月拿著標明「對等關稅」的看板，宣布對各國課徵關稅。路透

首席大法官帶頭封殺川普關稅 紐時：意義重大

2026-02-20 11:21
（路透）

裁定總統越權 最高法院封殺川普關稅

2026-02-20 10:20
國土安全部發言人麥克拉夫林（中）突然宣布辭職，引發關注。（美聯社）

川普移民政策失言 國安部發言人閃辭 下一個是諾姆？

2026-02-18 05:17

超人氣

更多 >
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我