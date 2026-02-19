川習談軍售 「令人警覺」眾議員肯納：推動對台6項保證法制化

美國國會山莊。資料照片。（路透）

聯邦眾院美國與中共戰略競爭特別委員會民主黨首席肯納(Mike Gallagher)17日聲明，美國國會正推動將「對台六項保證」法制化，對於美國總統川普 稱正和中國國家主席習近平 溝通美國對台軍售 議題，肯納聲明表示，川普承認此事，這令人警覺，也公然違反美國政策及對台六項保證。

該聲明寫道，川普視台灣為與中國貿易談判時籌碼，這代表他更熱衷於與美國的戰略競爭對手達成糟糕協議，而非加強和台灣等美國長期盟友關係；這不只侵犯所有台灣人民的安全，也玷汙美國的國際信譽；「我呼籲川普重申美國就對台六項保證的承諾，並表明我們的對台政策沒變。台灣必須被排除在談判（的議題）外」。

川普證實正與習近平談對台軍售議題，由於此舉違反雷根時代的「六項保證」，白宮稍後在背景說明中表示對台政策沒有改變。

川普16日在空軍一號上的簡短發言，立刻引發華府與台北政壇震撼。中華戰略學會資深研究員張競說，親台國會議員推動將六項保證納入台灣關係法，也等於證明其目前並無法律約束力。至於美國國會議員批評，川普此舉可能影響美國的「全球信譽」，但他認為，從美國與中華民國斷交後，早就沒有「全球信譽」可言，所以要不要信守六項保證，其實也無足輕重。

外界臆測向來習慣喊價的川普，可能是測試北京底線。美國德州休士頓州立大學副教授翁履中示警，我方真正該擔心的，是川普根本不覺得需要測試，就可與北京達成交易，一旦軍售變成美中談判桌上項目，台灣安全就從「基於威脅評估的決策」，轉變為「大國利益交換的一部分」，一個刺耳的事實是：以現在解放軍的戰力與資源規模，北京真「擔心台灣買太多武器」嗎？美國軍售的真正威嚇力，在於美國可能介入兩岸戰爭的預期心態，但川普的風格恐怕會讓台灣擔心，買再多武器也未必比得上他與習近平的一筆交易。

翁履中表示，如果川普一邊批准售台武器，同時明確表示不願與北京對抗，台灣納稅人該如何反應？因此，問題關鍵不是武器，而是「美國是否出手」。美中台三方的政治風險如果不解決，安全就沒有真正落地的一天。