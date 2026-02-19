川習談軍售 「令人警覺」眾議員肯納：推動對台6項保證法制化

我的頻道

編譯中心、記者程嘉文／綜合報導
美國國會山莊。資料照片。（路透）
美國國會山莊。資料照片。（路透）

聯邦眾院美國與中共戰略競爭特別委員會民主黨首席肯納(Mike Gallagher)17日聲明，美國國會正推動將「對台六項保證」法制化，對於美國總統川普稱正和中國國家主席習近平溝通美國對台軍售議題，肯納聲明表示，川普承認此事，這令人警覺，也公然違反美國政策及對台六項保證。

該聲明寫道，川普視台灣為與中國貿易談判時籌碼，這代表他更熱衷於與美國的戰略競爭對手達成糟糕協議，而非加強和台灣等美國長期盟友關係；這不只侵犯所有台灣人民的安全，也玷汙美國的國際信譽；「我呼籲川普重申美國就對台六項保證的承諾，並表明我們的對台政策沒變。台灣必須被排除在談判（的議題）外」。

川普證實正與習近平談對台軍售議題，由於此舉違反雷根時代的「六項保證」，白宮稍後在背景說明中表示對台政策沒有改變。

川普16日在空軍一號上的簡短發言，立刻引發華府與台北政壇震撼。中華戰略學會資深研究員張競說，親台國會議員推動將六項保證納入台灣關係法，也等於證明其目前並無法律約束力。至於美國國會議員批評，川普此舉可能影響美國的「全球信譽」，但他認為，從美國與中華民國斷交後，早就沒有「全球信譽」可言，所以要不要信守六項保證，其實也無足輕重。

外界臆測向來習慣喊價的川普，可能是測試北京底線。美國德州休士頓州立大學副教授翁履中示警，我方真正該擔心的，是川普根本不覺得需要測試，就可與北京達成交易，一旦軍售變成美中談判桌上項目，台灣安全就從「基於威脅評估的決策」，轉變為「大國利益交換的一部分」，一個刺耳的事實是：以現在解放軍的戰力與資源規模，北京真「擔心台灣買太多武器」嗎？美國軍售的真正威嚇力，在於美國可能介入兩岸戰爭的預期心態，但川普的風格恐怕會讓台灣擔心，買再多武器也未必比得上他與習近平的一筆交易。

翁履中表示，如果川普一邊批准售台武器，同時明確表示不願與北京對抗，台灣納稅人該如何反應？因此，問題關鍵不是武器，而是「美國是否出手」。美中台三方的政治風險如果不解決，安全就沒有真正落地的一天。

川普 軍售 習近平

