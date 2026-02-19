我的頻道

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅一審被判無期徒刑

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

回信愛阿華州友人 習近平：中美關係希望在人民

編譯中心／綜合報導

中國國家主席習近平選在除夕16日回信給美國愛阿華州友人貝隆（Luca Berrone） ，習近平說，中美關係希望在人民、基礎在民間、未來在青年、活力在地方，無論形勢如何變化，人民交流合作願望不會改變。

據新華網18日報導，習近平16日回信與回贈新春賀卡給貝隆，致以節日祝福。

習近平表示，41年前訪問愛阿華州受到熱情接待，那些美好回憶迄今記憶猶新。中美關係希望在人民、基礎在民間、未來在青年、活力在地方，無論形勢如何變化，中美人民交流合作的願望不會改變、兩國青少年相知相親的情誼不會改變。

習近平期望貝隆等人繼續為中美民間友好努力。習近平提到，「希望你們繼續致力於促進兩國民間友好，鼓勵更多美國青少年成為中美友誼的傳承者、和平友好的促進者，為中美關係發展作出更大貢獻」。

習近平在擔任河北省正定縣委書記期間，於1985年率團赴美考察有「美國糧倉」稱呼的愛阿華州，貝隆當時參與接待工作，陪同代表團參訪多地。貝隆現為愛阿華姐妹州（Iowa Sister States）協會董事會成員，致力於促進美中農業等領域合作。

貝隆先前致信習近平，他表示，代表愛阿華州友人對習近平與夫人彭麗媛表達新春祝福，強調珍視且將繼續發展與中國人民的友誼。

中新社報導，2023年在美國友好團體聯合歡迎宴會上，習近平談起當年的細節，「第一次訪問美國時，住在愛阿華州的德沃切克夫婦家中，我還記得門牌號是邦尼街2911號。」2023年習近平在此場合宣布，中方未來五年願邀請五萬名美國青少年來華交流學習。

習近平 愛阿華州

美對台軍售卡關 WSJ：習近平施壓、憂衝擊川普4月訪中

美對台軍售卡關 WSJ：習近平施壓、憂衝擊川普4月訪中
川習通話談及對台軍售 白宮：對台政策未變

川習通話談及對台軍售 白宮：對台政策未變
川普稱與習近平溝通對台軍售是「失言」？ 專家：替在野黨解圍

川普稱與習近平溝通對台軍售是「失言」？ 專家：替在野黨解圍
川普承認與習近平談對台軍售 議員批違反政策與「六項保證」

川普承認與習近平談對台軍售 議員批違反政策與「六項保證」

國安部長諾姆(左)與首席顧問李萬度斯基(右)與有婚外情，造成國安部混亂，川普對他們的關係感到「不舒服」。(美聯社)

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

2026-02-13 21:07
川普總統(左)與避險基金億萬富翁鮑爾森。(美聯社資料照)

力挺關稅的川普金主 打算關掉美工廠 業務外包到中國

2026-02-17 12:20
司法部長邦迪11日出席國會對艾普斯坦案的聽證，受到兩黨議員圍剿，但邦迪仍態度強硬，與議員唇槍舌劍激辯。（路透）

艾普斯坦案聽證 邦迪遭圍剿激辯 場面數度失控

2026-02-12 05:27
國土安全部發言人麥克拉夫林（中）突然宣布辭職，引發關注。（美聯社）

川普移民政策失言 國安部發言人閃辭 下一個是諾姆？

2026-02-18 05:17
國務院通令公立圖書館不再接受民眾申辦護照的服務，雖然業務量只占1%，但對偏遠地區民眾很不方便。（美聯社）

國務院叫停公共圖書館代辦護照 這些民眾大受影響

2026-02-16 05:34
因預算卡關，國土安全部周六起將停擺，影響移民執法及機場安檢。圖為旅客排隊等候機場安檢。(路透)

國土安全部停擺 ICE可持續運作、TSA安檢員無法領薪資

2026-02-13 01:23

更新美國護照 6分鐘即可搞定

更新美國護照 6分鐘即可搞定
因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」
范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」
年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...

年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...
研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜

研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜