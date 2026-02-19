回信愛阿華州友人 習近平：中美關係希望在人民

中國國家主席習近平 選在除夕16日回信給美國愛阿華州 友人貝隆（Luca Berrone） ，習近平說，中美關係希望在人民、基礎在民間、未來在青年、活力在地方，無論形勢如何變化，人民交流合作願望不會改變。

據新華網18日報導，習近平16日回信與回贈新春賀卡給貝隆，致以節日祝福。

習近平表示，41年前訪問愛阿華州受到熱情接待，那些美好回憶迄今記憶猶新。中美關係希望在人民、基礎在民間、未來在青年、活力在地方，無論形勢如何變化，中美人民交流合作的願望不會改變、兩國青少年相知相親的情誼不會改變。

習近平期望貝隆等人繼續為中美民間友好努力。習近平提到，「希望你們繼續致力於促進兩國民間友好，鼓勵更多美國青少年成為中美友誼的傳承者、和平友好的促進者，為中美關係發展作出更大貢獻」。

習近平在擔任河北省正定縣委書記期間，於1985年率團赴美考察有「美國糧倉」稱呼的愛阿華州，貝隆當時參與接待工作，陪同代表團參訪多地。貝隆現為愛阿華姐妹州（Iowa Sister States）協會董事會成員，致力於促進美中農業等領域合作。

貝隆先前致信習近平，他表示，代表愛阿華州友人對習近平與夫人彭麗媛表達新春祝福，強調珍視且將繼續發展與中國人民的友誼。

中新社報導，2023年在美國友好團體聯合歡迎宴會上，習近平談起當年的細節，「第一次訪問美國時，住在愛阿華州的德沃切克夫婦家中，我還記得門牌號是邦尼街2911號。」2023年習近平在此場合宣布，中方未來五年願邀請五萬名美國青少年來華交流學習。