川普稱與習近平溝通對台軍售是「失言」？ 專家：替在野黨解圍

美國總統川普16日搭乘「空軍一號」從佛州飛往安德魯斯聯合基地途中，接受記者訪問。(路透)

川普 總統16日在「空軍一號」上受訪，被問及中國國家主席習近平 就美國對台軍售 提出「審慎處理」的警告時回應，他正就此與習近平溝通。此番說法震撼華府外交政策圈。有專家直言，這樣的表態「嚴重失當」，不僅讓台灣方面深感憂慮，也可能削弱美方敦促台灣提高國防預算的動力。

川普當時被問及近日與習近平通話時，對方警告美國對台軍售一事，他如何回應，以及是否打算持續提供台灣更多武器。川普表示：「我有回應，我正在跟他談這件事，我們談得很愉快，很快就會做出決定。」他也強調，自己與習近平關係良好，並將於4月訪問中國。

雪梨先驅晨報報導，多名專家指控川普違反美國對台「六項保證」中的一項承諾，即美國「未同意就對台軍售事先與中國進行磋商」。外交關係協會（Council on Foreign Relations）台灣問題專家、曾任「美國在台協會」職員的塞克斯（David Sacks）指出，這段保證的措辭常被誤解，並非表示美國「永遠不會」與中國磋商對台軍售，而只是說美國未同意將這類磋商視為常態。

即便如此，塞克斯仍直言，川普的說法「嚴重失當」，將讓台北方面深感憂慮。他表示：「這是一個重大的外交失言（faux pas），而且是未換取任何回報就做出的讓步。這不是我們應該與中華人民共和國討論的事情，我們不應該讓中華人民共和國在對台軍售上擁有否決權。」

川普或許只說了短短幾句話，但立法院正就華府所要求的軍購特別預算進行辯論。在野的國民黨反對總額1.25兆元的行政院版條例，並與民眾黨聯手阻擋付委審查；37名美國參眾議員上周致函台灣朝野領袖，敦促通過法案。塞克斯指出，這樣的時機糟透了，川普的這番話在軍購特別預算支持度正持續升溫之際，等同於替在野陣營提供轉圜空間。

他說：「這削弱短期目標；在更具戰略層次上，則加深台灣社會對美國不可靠、不可倚賴的感受。這種情緒在台灣本來就已經在增長。」

南加州大學國際關係教授、「新美國安全中心」（CNAS）印太事務專家葛羅斯曼（Derek Grossman）表示，即便川普沒有違反「六項保證」的文字內容，也違背精神。他說：「儘管川普身為總統可以做出這樣的通話，這完全在他的職權與裁量範圍內，但這偏離美國長期以來在台海問題上的政策。」這與川普迄今對台的作為形成對比；他至今基本上仍維持現狀。

華府眾多對中鷹派人士一直擔心，川普可能為了追求與北京達成「大交易」而做出重大讓步，例如正式調整美國反對台灣獨立的政策；但去年底發布的新《國家安全戰略》重申，美國將維持既有立場，即「不支持任何單方面改變台海現狀」。

面對川普，與其聽他說無數的話，不如留意他的實際行動。儘管如此，塞克斯仍認為，川普犯下戰略錯誤。一些專家擔心，隨著川普備受注目的訪中行程臨近，這類錯誤恐怕還會重演。他說：「一旦向中國表明我們願意就台灣問題進行談判，他們就會樂於接受。重要的是，我們必須清楚表明，不會就台灣問題的任何部分與中國開啟談判。」