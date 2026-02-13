台海若開戰 彭博推估：全球經濟損失首年逾10兆美元

台灣首部以中國侵台、台海危機為主題的戲劇「零日攻擊」，日前於美國國會專場放映，吸引約50名參眾議員與國會幕僚觀賞。(中央社／零日文創提供)

彭博資訊的經濟學者12日發布報告，列出台海局勢未來五年的五種可能發展，最極端者為美中因此開戰，全球經濟第一年損失10.6兆美元，影響甚於新冠疫情 與全球金融海嘯 。

學者形容美中如因台海而開戰，對全球衝擊是「毀滅性的(seismic)」。台灣經濟可能損失40%，中國國內生產毛額(GDP)第一年將萎縮11%，美國也會減少6.6%，鄰近的南韓 和日本則預估將分別下滑23%和14.7%。

學家指出，美國在1979年和台北斷交後，靠著四大支柱支撐現狀：美國的軍力優勢及對防衛台灣的模糊承諾、北京對統一的戰略耐心、台北在自我認同和兩岸關係間的平衡，以及日益加深的兩岸經貿與文化聯繫。

如今，這些支柱都在崩塌，例如，美國對中國已不再保有決定性的軍力優勢，同時北京對統一漸失耐心，而台灣的民主制度，如今也形塑出愈發鮮明的自我認同。學者認為，可能導致衝突的導火線很多，有一個勢必會爆：若北京認為台灣即將宣告獨立，或採取其他確保台灣和中國永久分裂的措施，中國領導層將不計風險發動全面攻台。

彭博列出台海局勢發展五種情境：

第一，儘管北京需要動員大量部隊以組建入侵船隊，但可能隱匿動員過程，或在假借名義進行。

第二，首波攻勢可能針對台灣及周邊美軍，此舉將削弱美軍實力，但也可能引發反效果，將美國及其盟友捲入戰火。

第三，即使精準打擊，對台灣半導體晶圓廠的波及恐怕在所難免。

第四，北京可能封鎖台灣以防止人員撤離或援軍抵達，導致台灣出口停滯、掐斷關鍵物資供應，並癱瘓台海航運。

第五，雖然美國介入並非必然，若發生可能拉長戰事、導致衝突擴大；若無美國支持，台灣可能很快就被壓制。由於台灣缺乏戰略縱深，彈藥庫存有限，戰爭數月結束是合理推測。

入侵台灣並非北京唯一選項。學者認為北京最可能用「灰色地帶」與「法律戰」對台施壓，這包括擴大對台灣周邊海空域及其通行物資的控制權。