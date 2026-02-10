我的頻道

眾院通過「保護台灣法案」 中對台動武恐被踢出國際金融圈

編譯盧思綸／即時報導
眾院9日以395票贊成比、2票反對的壓倒性票數，通過跨黨派的「保護台灣法案」。圖為國會山莊。（路透）
眾院9日以395票贊成比2票反對的壓倒性票數通過跨黨派的「保護台灣法案」（PROTECT Taiwan Act），要求一旦中國行動被美國判定對台灣安全構成威脅，美國應將中國排除於多個主要國際金融體制與組織之外。

接下來，法案仍須送交參院審議通過，並由川普總統簽署後才會正式成為法律。

這項法案全名為「施壓監管組織終結中國對台灣威脅法案」（Pressure Regulatory Organizations To End Chinese Threats to (PROTECT) Taiwan Act）。

依據條文，啟動條件是一旦美國政府認定中國行動導致「對台灣人民安全、社會或經濟體制的任何威脅」，以及「由此對美國利益造成的任何危險」。在此情境下，美國政策是「在最大可行範圍內」，尋求將中國代表排除於20國集團（G20）、金融穩定委員會（FSB）、巴塞爾銀行監理委員會（BCBS）、國際保險監理官協會（IAIS）與國際證券管理機構組織（IOSCO）。

法案並要求美國財政部、聯準會與證券交易委員會採取「一切必要步驟」，推動上述政策落實。

同時，條文也設有豁免機制。美國總統可設定排除措施，將特定組織列為不適用，但須向眾院金融服務委員會與參議院銀行、住宅與都市事務委員會提交報告，說明豁免符合美國國家利益並交代理由。

「保護台灣法案」納入落日條款，自法案生效起滿五年自動失效；或若總統通知國會「終止法案符合國家利益」，則自通知日起30日失效。

提案人、共和黨眾議員魯卡斯（Frank Lucas）在表決前表示：「這項法案傳達一個明確訊息，如果中國打算與台灣爆發衝突，那麼中國就必須準備承受相應後果。」

根據美國1979年的「台灣關係法」，中國不能以武力、脅迫、抵制或禁運等手段，迫使台灣向共產黨屈服，成為「一個中國」的一部分。共和黨眾議員希爾（French Hill）指出，一旦國會通知總統，宣告台灣面臨威脅，這項法案便能確保如果中國入侵台灣，將付出重大的金融與外交代價。

眾院 眾議員 共和黨

