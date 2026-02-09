我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／谷愛凌冬奧摘銀：完成人生最棒滑行 以自己為榮

她長期咳嗽、胃食道逆流 一年後確診「隱形癌症」但已晚期

川普晶片關稅掛鉤美台協議 金融時報：由台積電分豁免額度給美國客戶

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台積電高雄廠。(路透)
台積電高雄廠。(路透)

金融時報報導，川普政府研擬在即將上路的晶片關稅中，提供亞馬遜、谷歌和微軟等雲端巨頭豁免空間，做法是把豁免額度與台積電對美投資及美台貿易協議掛鉤，主要由台積電將相應豁免額度分配給美國客戶，讓他們在進口晶片時可免除或抵減關稅。

知情人士透露，商務部研擬提供美國超大型雲端業者晶片關稅豁免，讓台積電在內赴美投資的台灣企業，依其規畫中的美國產能比例取得豁免額度，並可再分配給美國客戶。

根據商務部公布的協議大綱，台灣企業在美國興建半導體廠期間，可在免關稅條件下進口晶片，免稅額度最高相當於新廠規畫產能的2.5倍；已在美國設廠的台灣企業，免稅額度則最高相當於其既有產能的1.5倍。

一名知情人士並稱，美國超大型雲端業者可獲得的回饋規模與範圍，取決於台積電預估未來幾年在美國可達到的產能。

一名聽取簡報的政府官員警告，相關計畫仍在變動，且尚未由川普簽署。

這名官員並警告，一旦公布這套方案，「美方將像老鷹盯獵物一樣密切追蹤後續發展，確保關稅與回饋機制要達成的目的不被破壞，也避免最後變成白白送給台積電的好處。」

商務部與白宮未回應置評請求，台積電拒絕評論。

台積電 關稅 商務部

上一則

冬奧／美選手反掃蕩移民引川普開罵 谷愛凌聲援赫斯

延伸閱讀

美冬奧選手反掃蕩移民引川普開罵 谷愛凌聲援赫斯

美冬奧選手反掃蕩移民引川普開罵 谷愛凌聲援赫斯
Politico：川普4月初訪北京晤習近平 今年可望會面4次

Politico：川普4月初訪北京晤習近平 今年可望會面4次
情人節鮮花需求仍增 不受川普關稅、產地工資漲價影響

情人節鮮花需求仍增 不受川普關稅、產地工資漲價影響
高德曼啟動華埠競選辦公室 誓重奪國會多數、領銜查川普

高德曼啟動華埠競選辦公室 誓重奪國會多數、領銜查川普

熱門新聞

美中示意圖。（路透）

2025「億萬富豪榜」美、中遙遙領先 台灣51人擠進前十

2026-02-05 14:02
借調至明尼蘇達州聯邦檢察官辦公室的國土安全部亞裔檢察官黎朱莉。(取自臉書)

亞裔檢察官：替ICE打官司糟透 要聯邦遵守法院命令像拔牙

2026-02-05 01:28
愛國者三型防空飛彈是「台灣之盾」的核心。(本報系資料照)

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

2026-02-07 08:52
川普總統堅持針對聯準會主席鮑爾(圖)的刑事調查應持續進行，儘管共和黨議員放話，若不撤案將阻擋川普提名的下一任聯準會主席人選。(歐新社)

川普堅持徹查Fed主席鮑爾 新主席提名恐遭封殺

2026-02-02 20:33
在眾院議長強生主導下，1​.2兆美元支出法案驚險過關。(美聯社)

政府停擺暫告終 眾院通過預算 DHS協商10天後再戰

2026-02-03 14:48
國家情報總監加巴德。(路透)

WSJ獨家：指控國家情報總監加巴德涉嫌不法的吹哨者檢舉 在內部被擋下

2026-02-02 07:31

超人氣

更多 >
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議