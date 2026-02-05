我的頻道

先把話說清楚 川習通話後都提台灣 分析：北京正為川習會鋪陳

先把話說清楚 川習通話後都提台灣 分析：北京正為川習會鋪陳

編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）2025年10月30日在南韓釜山金海國際機場舉行峰會前合影。（美聯社）
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）2025年10月30日在南韓釜山金海國際機場舉行峰會前合影。（美聯社）

美國總統川普4日與中國國家主席習近平通話後，在真實社群發文表示，這是一通「非常精采」、時間很長且內容深入的通話，雙方討論了多項重要議題，其中包括台灣，整體氣氛「非常正面」。不過，有學者指出，中方此次刻意凸顯台灣議題，可能是在為4月預定舉行的川習會談預先鋪陳。

川普寫道，美國與中國的關係，以及「我與習近平主席的個人關係」，都極為良好。他寫道：「我們雙方都意識到維持這種關係的重要性。我相信，在我總統任期接下來三年內，與習近平主席及中華人民共和國相關的方面，將會取得許多正面的成果。」

紐約時報指出，中國官媒對這通電話的描述要強硬得多，並暗示台灣議題被置於談話的核心位置。根據央視新聞，習近平強調，「台灣問題是中美關係中最重要的問題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題。」

中方在與美方的外交談話中，將台灣議題列為優先事項並不罕見。不過，新聞網站POLITICO指出，川普與習近平去年於南韓釜山會晤時並未提及台灣議題，此次雙方皆表示通話中談到台灣，顯示相關議題可能在兩人今年春季的會談中再度被提出。此外，習近平此番警告「美方務必慎重處理對台軍售問題」，正值美國於2025年12月批准超過110億美元的對台軍售案後不久。

布魯金斯學院桑頓中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）表示，習近平的說法明顯「尖銳而犀利」。他指出，習近平「此時想要先把立場說清楚，既對內、也對川普總統展現，他在台灣議題上正緊盯不放。」

何瑞恩表示，習近平此舉是在為4月的川習會談預先鋪陳，意在告訴川普：「當你4月來訪時，要準備好就台灣進行一次嚴肅、面對面的對話，因為這對我來說非常重要。」

美國在「一中政策」下承認北京為唯一的中國政府，並與中國維持正式外交關係，但僅認知到中國方面認為台灣是中國的一部分，同時與台灣政府維持非正式關係。一名白宮官員表示，美國對台立場並未改變。不過，習近平的這項表述，也出現在川普曾威脅要入侵並接管主權國家之後，令專家擔心，川普不太可能阻止盟友與對手各自追求類似的行動。

此外，川普也清楚表明，他願意在台灣議題上走一條微妙的平衡線，以免激怒北京。去年，為避免冒犯中國並促成貿易協議與川習峰會，川普政府曾阻止賴清德總統過境紐約。川普1月7日接受紐時獨家專訪時也表示，台灣是中國國家主席習近平的「驕傲來源」，「他要做什麼由他決定」，但若真的動手，川普會非常不高興；川普並重申，不認為習近平會在川普第二任內對台灣採取行動。

比特幣跌穿7.1萬美元 監管鬆綁卡關 川普勝選後漲幅全歸零
習普視訊：堅定捍衛二戰勝利成果 克宮：普亭上半年將訪華
習近平罕見同日通話川普、普亭 籲美慎重處理對台軍售
2024年大選期間 佛州高球場意圖刺殺川普 男子被判終身監禁

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象

