路透：Nvidia賣字節跳動H200晶片 因這要求卡關

快訊

編譯黃淑玲／綜合外電
輝達（Nvidia）賣H200晶片給中國客戶，面臨重重關卡。 (路透)
路透社引述一位知情人士報導稱，川普政府願意允許中國的字節跳動購買輝達（Nvidia）的H200人工智慧（AI）晶片，反而是輝達現在尚未同意美國政府所提議的一些規範買方的銷售條件。

這位消息人士說，美國政府約在兩周前表示可以核發輝達銷售H200晶片給字節跳動的許可證，反而是輝達尚未接受目前政府所提的「了解你的客戶」（KYC）要求。KYC要求的目的在確保中國軍方無法獲取H200晶片，另也包含其他一些條件。

此知情人士與另外兩個消息來源都對路透說，輝達目前正在與美國政府磋商，希望談定廣泛的、向中國各公司銷售H200晶片的許可條件。

輝達面對KYC，成了美國政府與潛在客戶的中間人，且必須遵守美國的規範。一位發言人對路透表示，「我們無法單方自行決定接受或拒絕（美國政府的）許可條件」，「KYC很重要，問題不在KYC。美國企業要能實現任何銷售，相關條件必須在商業上可行」。

抖音母公司字節跳動是中國最大的AI公司之一，路透沒能立即得到他們回應評論；美國商務部也未立即回應置評請求。

消息來源指出，因為美國總統川普已開綠燈，只要確認國家安全無虞，美國會准許輝達H200晶片賣到中國，超微（AMD）的類似晶片也會放行。

輝達 字節跳動 川普

